La CUP no dona cap credibilitat al "megalòman" Vidal

Les paraules d'un megalòman. Així ha definit la diputada de la CUP Eulàlia Reguant les declaracions que ha anat fent els darrers mesos el ja exsenador d' ERC Santi Vidal i que han acabat provocant la seva renúncia al Senat. En declaracions als passadissos del Parlament, la diputada cupaire no ha donat cap credibilitat a les paraules de Vidal que, entre altres coses, afirmava que la Generalitat havia aconseguit les dades fiscals dels catalans de forma "il·legal". "És una persona amb necessitat de notorietat i una mica megalòman", ha opinat Reguant, que ha considerat que les seves xerrades han estat " un flac favor al procés".

"Agafades literalment, les declaracions no s'ajusten a la realitat", ha insistit la diputada anticapitalista. Segons ella, "el rigor i la determinació per afrontar el conflicte democràtic i polític amb l'Estat són absolutament necessàries". "Declaracions, informacions i xerrades d'aquest tipus hi són incompatibles, resten seriositat i credibilitat", ha advertit. Reguant, que havia reclamat la dimissió del senador, ha parlat amb la premsa minuts abans que es confirmés la renúncia del jutge a la seva acta al Senat.

La resta de l'oposició també ha valorat durant el matí la dimissió de Vidal i ha considerat que la renúncia "és insuficient". CSQP, PSC, PP i C's reclamen explicacions addicionals al Govern i a ERC i ja han demanat la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; del vicepresident, Oriol Junqueras, i de diferents consellers, com la consellera de Governació, Meritxell Borràs; el d'Interior, Jordi Jané; el d'Afers Exteriors, Raül Romeva, i el de Justícia, Carles Mundó. Els socialistes també han demanat que comparegui el mateix Santi Vidal.