La CUP impulsa un acte a favor del referèndum amb presència internacional

La CUP té el rumb posat al referèndum i, més enllà d'exigir la data i la pregunta per a la consulta -que el Govern no vol anunciar fins abans de vacances-, començarà a desplegar a partir de demà la campanya a favor de la votació. Ho farà en un acte a la tarda a Barcelona, al barri de Gràcia, sota el lema ' Referèndum sí o sí. Desobeïm, per una república de totes'. En un primer moment aquest havia de ser l'acte d'inici de la campanya del 'sí' a la independència però finalment els cupaires han decidit ajornar-la i començar a desgranar les accions de mica en mica. Més tard, quan hi hagi data i pregunta, activaran les següents fases.

A l'acte de demà hi participaran la diputada de la CUP Anna Gabriel; la portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert; Roser Vime, militant i portaveu cupaire a la CUP de Barcelona, i Marta Serrés, militant de la CUP de Sant Cugat i membre de la PAICAM (Plataforma d’Afectades per l'ICAM i l'INSS).

A banda dels actes per reclamar la celebració del referèndum, la CUP també pretén que la seva campanya tingui una vocació internacional i per això també han anunciat un conclave amb diverses organitzacions per donar suport al referèndum. Es tracta d'una trobada el 19 i el 20 de maig en què seran presents partits d'esquerra alternativa com Die Linke d'Alemanya, Razem de Polònia, RISE d'Escòcia, el Partit Pirata d'Islàndia i Via Democràtica del Marroc. També hi haurà personalitats com Jutta Ditfurth, fundadora dels Verds Alemanys; Maciej Bartkowski, especialista en resistència no-violenta de la Universitat Johns Hopkins, i Riya Hassan, del moviment BDS internacional a favor de Palestina.

Per part de la CUP hi haurà el regidor de Capgirem Vic-CUP Joan Coma, que va ser acusat de sedició per expressar en un ple de l'Ajuntament que "per fer una truita s'han de trencar els ous". La intenció de l'esquerra independentista és "construir complicitats a nivell internacional" que permetin debatre sobre la "sobirania popular, l’autodeterminació, la Unió Europea i l’euro, però també la desobediència com a eina d’acció política". La conferència internacional culminarà el dia 20 amb la xerrada 'Referèndum sí o sí'.

La CUP, que va donar el 'sí' als pressupostos per deixar "via lliure" al referèndum, no les té totes amb el Govern i per això continua exigint que es concreti com es farà la consulta i s'anunciï ja quan tindrà lloc. No fa ni dues setmanes que van aflorar els dubtes en el si de l'executiu -sobre qui comprava les urnes- i que les relacions entre el PDECat i ERC van viure el seu moment més baix amb la filtració de la gravació de David Bonvehí parlant sobre un candidat autonomista -una conversa que haurien enregistrat dirigents d'ERC-. El Govern va intentar passar pàgina d'aquests episodis amb el compromís de l'executiu en ple amb el referèndum, tot i que el fantasma d'unes eleccions va planar sobre el sobiranisme al llarg de tota la Setmana Santa.

Davant aquest escenari, els cupaires aposten per continuar exigint determinació per tirar endavant la votació, més enllà d'actes com el que la setmana passada va protagonitzar el Govern. De fet, la CUP va mostrar la seva insatisfacció perquè a parer seu no era la manera de mostrar el seu compromís amb el referèndum. "El Govern renova un compromís que ja havia adquirit abans al Parlament", va etzibar aquell dia la diputada Mireia Boya.

Les accions de la CUP en el marc de la campanya unitària



Tot i que la CUP escalfi ja els motors de la seva campanya pel referèndum, també participarà en la campanya unitària, orquestrada per Òmnium i l'ANC i on seran presents les altres formacions independentistes, que començarà un cop finalitzats els treballs del Pacte Nacional pel Referèndum.

En aquest àmbit, els cupaires tenen la intenció de centrar-se en un 'target' concret -electorat d'esquerres, abstencionistes, indecisos i votants dels comuns- i teixir suports amb altres sectors socials que no formen part dels cercles sobiranistes. Per arribar a la ciutadania més despolititzada, sobretot en termes nacionals, pensen en actes allunyats dels formats tradicionals de la política per substituir-los per accions "més originals", fent servir, per exemple, l’humor. Pel que fa al territori al qual dedicarà més esforços, la CUP assenyala les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, a més d’espais on normalment no són una "referència".