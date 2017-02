La CUP veu en la nova operació contra CDC una "bufetada" al procés perquè ha de ser impecable

La líder de la CUP Capgirem Barcelona, Maria José Lecha, ha deplorat que l'operació d'aquest dijous contra el presumpte finançament de CDC representa una "tremenda bufetada" al procés independentista, el qual considera que ha de ser impecable. Lecha no ha entrat a valorar si l'operació respon a un intent del govern espanyol de frenar el procés: "Encara que sigui fa tres dies o d'aquí un mes, no s'ha d'obviar que són fets per presumptes adjudicacions irregulars".

Com que la investigació afecta l'empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Lecha ha emplaçat l'Ajuntament que, si les investigacions confirmen irregularitats, es presenti com a acusació, perquè "és una cosa que afecta directament" el consistori. "Plantegem que l'Ajuntament actuï en conseqüència. Si no, des de la CUP ens estem plantejant presentar-nos com a acusació", ha advertit la líder del grup municipal, que ha afirmat que són fets greus que paguen els ciutadans amb diners públics.

Lecha també ha dit que sempre està "clara la presumpció d'innocència" davant la investigació, en la qual s'han fet registres en què hi havia l'exdirigent de CDC Francesc Sánchez i l'extinent d'alcalde durant l'anterior mandat de CiU Antoni Vives. Però sobre Vives ha ressaltat: "La seva ombra és molt allargada, perquè també està relacionat amb la investigació a Barcelona Regional (BR)", que desenvolupa la Fiscalia sobre dos contractes pels quals presumptament es van malversar cabals públics.

Lecha també ha destacat que la investigació inclou també presumptes irregularitats al túnel de la plaça Glòries, sobre el qual el seu grup municipal va demanar a l'octubre una auditoria sobre les obres, en què hi ha un retard i un sobrecost.

CSQP desvincula l'operació de l'independentisme

El portaveu de Catalunya Sí que Es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, ha demanat a Junts pel Sí que no vinculi l'operació d'aquest dijous a un atac contra l'independentisme: "Estan actuant contra determinades persones del PDECat. No actuen contra ERC ni contra la CUP ni contra els independentistes que hi ha a les nostres confluències".

En aquest sentit, Coscubiela ha criticat que s'utilitzi "la coartada de l'independentisme, ja que, per molt que el PDECat intenti escapar de la llarga ombra de CDC transformant-se", no ho aconseguirà fins que doni explicacions a la ciutadania.

Després d'aclarir que CSQP respecta el treball dels tribunals i la presumpció d'innocència, el portaveu de la confluència d'esquerres ha afirmat que la investigació "és una evidència més de que s'ha dut a terme pràctiques irregulars i de suposada corrupció" que, al seu parer, requereixen un reconeixement públic per part del Partit Demòcrata.

PP i PSC demanen explicacions

Més contundent ha estat el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que ha demanat a la Generalitat que doni explicacions immediates per a l'operació Pika, i ha dit que si les detencions estan relacionades amb el presumpte finançament irregular de CDC estaríem davant d'un " entramat organitzat per cobrar comissions i delinquir". Albiol ha reclamat el cessament de Sixte Cambra, també detingut en l'operació, i que sigui substituït per part del govern espanyol.

Des del PSC, la diputada Alícia Romero s'ha mostrat sorpresa per la notícia de l'operació, però ha deixat clar que "són fets greus que ja fa massa temps que duren; són noticies que fa massa temps que anem sentint", ha afegit en relació amb el cas 3%. Malgrat demanar prudència, Romero ja ha reclamat explicacions al PDECat sobre el presumpte cas de corrupció que esquitxa l'antiga CDC. Un cas que "és greu i no ajuda a netejar la imatge de la política", ha dit, per sentenciar: "Al final la corrupció continua estant sempre sobre la taula. Caldrà esperar i veure què farà el PDECat en relació amb aquests fets".