La CUP tensa la negociació amb JxSí sumant-se a les vagues d’educació

La negociació dels pressupostos encara la recta final sense que n’estigui garantida l’aprovació. La CUP va permetre la tramitació dels comptes del 2017 a finals de l’any passat, però ja va avisar que això no assegurava el sí definitiu. La formació anticapitalista va presentar un seguit d’esmenes per reubicar fins a 760 milions de les despeses i engreixar partides socials, entre les quals la d’Ensenyament. Amb la mirada posada en els debats en comissió dels comptes, que tindran lloc la setmana que ve, els cupaires van redoblar ahir la pressió sobre l’executiu reclamant que assumeixi al pressupost les “reivindicacions de mínims” de la comunitat educativa.

El diputat Carles Riera va ser l’encarregat de traslladar el ple suport de la CUP a les vagues que els sindicats d’ensenyament han convocat els dies 18 de gener (CGT) i 9 de febrer (USTEC-STEs , CCOO, ASPEPC-SPS i UGT). La formació anticapitalista materialitza, així, l’avís que portaria la discussió dels pressupostos del Parlament al carrer. De fet, la primera mobilització coincidirà amb el debat d’esmenes als comptes a la comissió d’educació, mentre que la segona tindrà lloc el mateix dia en què està previst que s’aprovin definitivament els pressupostos. Una data que podria ajornar-se si algun grup els porta al Consell de Garanties Estatutàries.

La CUP es fa seves les reivindicacions dels sindicats, que si s’apliquessin suposarien incrementar fins a 150 milions d’euros la partida d’Ensenyament als comptes, tal com va concretar Riera. Entre les demandes hi ha tornar a l’horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 a primària, una mesura que comportaria un augment de 80 milions d’euros en el pressupost educatiu i un increment de 6.000 llocs de treball.

“Solució tècnica”

Acompanyat de diversos representants dels sindicats, el diputat de la CUP també va destacar la necessitat de millorar les substitucions del personal i el sistema de beques, disminuir les ràtios i invertir en nous equipaments escolars. Unes reivindicacions, va deixar clar, que “no són una provocació ni un intent de posar Junts pel Sí (JxSí) i el Govern en un atzucac o un terreny impossible. Són reivindicacions bàsiques, de mínims i tècnicament possibles”, va insistir. Els anticapitalistes recorden a l’executiu que ja han plantejat una “solució tècnica” per assumir les demandes plantejades, que poden “encaixar perfectament” dins del projecte de pressupostos actual. “No podem imaginar ni entendre que hi hagi algun escull del Govern a l’hora d’acceptar-les”, va dir Riera.

Malgrat que la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va avisar que en les negociacions ja s’han posat sobre la taula els aspectes que es poden modificar, fonts del departament d’Economia asseguraven ahir que “tot es pot estudiar”, i asseguraven que en les pròximes setmanes es veurà quin és el marge de maniobra en les diferents partides.

La CUP lamenta que les seves demandes en matèria educativa hagin tingut fins ara una “escassa acceptació” de la Generalitat, però Riera va evitar supeditar l’aprovació definitiva dels comptes a la inclusió d’aquestes reivindicacions. “Esperem que aquest cicle de mobilitzacions generi un marc de diàleg i de concertació que permeti arribar a un acord positiu en aquest sentit”, es va limitar a dir, i va recordar que la decisió definitiva dels cupaires sobre els pressupostos es prendrà en una reunió del consell polític i el grup d’acció parlamentària que tindrà lloc el 28 de gener.

El sentit del vot final, a més, no dependrà tan sols de la partida d’Ensenyament. Més enllà del rescat social, la CUP també vol que els comptes reflecteixin la determinació per celebrar el referèndum aquest any i per iniciar el procés constituent. Els esculls es mantenen en la recta final de la negociació, i a Junts pel Sí encara veuen lluny el sí definitiu.