La CUP i Podem no es posen d'acord per "assaltar el cel"

Ni deu minuts ha durat la treva. Tant la CUP com Podem volen assaltar el cel però res fa pensar que tinguin cap intenció de fer-ho plegats. La trobada, organitzada aquest dimarts per l’Ateneu Barcelonès entre la diputada de la CUP Anna Gabriel i el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha posat sobre la taula que les dues principals formacions de la nova política tenen també enormes diferències.

"Nosaltres venim des de baix, des del municipalisme, som la formigueta", ha recordat Gabriel orgullosa, i ha dit a Dante Fachin: "Vosaltres us vau crear des de dalt i ara sembla que ho esteu canviant". La diputada ha mantingut durant tota la xerrada, moderada per Maiol Roger, cap de Política de l’ARA, certa posició de superioritat, de qui representa una formació "amb una trajectòria", tal com ha recordat en diferents ocasions. Dante Fachin, en canvi, semblava que volgués demostrar que el seu partit també és assembleari i horitzontal però no ha estat fàcil. Gabriel, amb un somriure, li ha fet retrets constantment: "Vaig veure que a l’assemblea teníeu un grup d’animació per anar entretenint", li ha deixat caure. I també: "A les nostres assemblees no intervenen els líders, intervé la militància".

I la militància, o més ben dit una senyora del públic, ha intervingut per retreure als dos polítics que s’estaven allunyant del suggerent títol que portava la trobada l’Ateneu: "Revolució social i/o estat propi". El moderador ha fet cas a la 'militància' i ha anat al gra preguntant a la CUP com es pot fer la revolució pactant amb Junts pel Sí i a Podem com pensen assaltar el cel sense incomplir les lleis espanyoles. Gabriel ha reconegut: "No estem en posició de liderar una revolució. Som conscients de la força que tenim". La diputada també ha reconegut que hi ha "enormes diferències" socials i econòmiques amb Junts pel Sí però ha defensat que, en aquesta legislatura, l’objectiu de la CUP és clar: " Vam entrar al Parlament per fer efectiu el dret a l’autodeterminació i plantegem aliances amb les forces polítiques que volen fer efectiu aquest dret".

Gabriel ha allargat la mà a Podem, dient que preferiria "tenir altres possibilitats d’aliances" però donant per fet que era una quimera. També ha destacat que, per a la CUP, el procés independentista "és una oportunitat per iniciar un procés constituent a Catalunya". Dante Fachin, que és també diputat de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) al Parlament, ha defensat que "ja és una petita revolució que un partit digui a Madrid i Andalusia que els catalans tenen dret a decidir el seu futur" i ha criticat que "el Pacte pel Dret a Decidir és molt maco però és impossible". Dante Fachin ha recordat que la seva formació sempre ha defensat el referèndum però ha retret a Gabriel que alguns diputats del govern "estan més interessats a guanyar eleccions que a guanyar drets". Gabriel li ha respost que "les trinxeres estan molt definides" i ha afegit: "Nosaltres ja hem triat i la resta ens preocupa bastant poc". Després de la frase ha rectificat aclarint que sí que els preocupen els altres temes perquè, com ha assegurat: "Vam néixer preocupats".

Gabriel ha dit que la CUP no confia que es pugui acordar una consulta amb l’Estat però ha recordat que formen part del Pacte Nacional i ha dit: "Quan es vegi per enèsima vegada que és impossible, esperem que també hi sigueu". Però la resposta de Dante Fachin va ser que si la consulta no és pactada amb l’Estat "no és un referèndum, és un desafiament". Fachin va centrar bona part del seu temps a criticar membres del govern de Junts pel Sí i això li va costar els retrets de Gabriel i d'una part del públic, que insistien que el procés s'ha creat "des de baix".