La CUP permet tramitar els pressupostos de Presidència però critica que són "continuistes" i no reverteixen les retallades

Si al migdia els vots de Junts pel Sí i la CUP han donat llum verda al pressupost del departament d'Economia, a la tarda ha estat el torn del departament de Presidència. La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat que havien presentat Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i el PP i, per tant, s'ha aprovat tramitar els pressupostos gràcies als vots dels dos grups independentistes. Ara bé, la CUP no ha estalviat crítiques al Govern i ha retret, com també ho ha fet l'oposició, que els pressupostos són "continuistes" i no reverteixen les retallades en aquest àmbit.

Ha obert foc la titular de la conselleria, Neus Munté, que ha explicat que els pressupostos preveuen 411,7 milions per al seu departament, un 2,14% més que els anteriors comptes. Per al Govern, aprovar els pressupostos del 2017 és l'eina essencial per poder celebrar el referèndum d'independència i assegurar el "benestar social" del país. Així ho ha defensat la consellera de la Presidència, que ha afirmat que els comptes són "els més socials de la història". De fet, tots els consellers explicaran aquesta setmana a les respectives comissions els comptes del Govern en cada departament, un pas previ a la votació definitiva dels pressupostos, que tindrà lloc el 8 de febrer.

Aleshores ja es coneixerà la decisió de la CUP, que el proper 28 de gener anunciarà si dóna suport o no als pressupostos. Fins aleshores, la diputada anticapitalista Anna Gabriel ha dit que hi ha temps per introduir un "canvi profund de model i una reversió" de les retallades. "El Govern no ha fet tot el que podia fer per començar a disparar contra aquest model", ha afirmat Gabriel. Aquest dilluns la CUP ha difós quina és la seva proposta en matèria de fiscalitat, unes esmenes que la diputada ha dit que són "realistes", "aplicables" i que permetrien ingressar 700 milions més.

Entre altres retrets, Gabriel també ha lamentat que el Govern no hagi previst una partida per impulsar una campanya institucional pel referèndum. Tot i que els comptes de Presidència no ho inclouen, l'oposició ha carregat contra el que consideren que són els pressupostos "de la separació".

Així ho ha assegurat el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, i també el del PP, Alejandro Fernández, que han criticat que els pressupostos "no estan orientats a tots els catalans". El popular fins i tot ha dit que l'augment en la partida d'esports en realitat es destina a fer "propaganda" del procés independentista i ha carregat contra el president, Carles Puigdemont, a qui ha acusat de degradar la institució per "sustentar" el país "en una assemblea de la CUP, amb el perfil que tenen". "Aquests dos anys han estat el bienni negre", ha afirmat.

També el diputat del PSC, Ferran Pedret, ha titllat els pressupostos de continuistes, mentre que el líder de CSQP, Lluís Rabell, ha ironitzat amb la frase de Puigdemont. "No sabem si són post-autonòmics, de la pre-independència, o de transició, però s'assemblen molt als autonòmics dels últims anys", ha dit.

Polèmica per la partida de la CCMA

Un dels punts més polèmics ha estat la partida per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La CUP, el PSC, i CSQP han reclamat més recursos i Munté ha admès que el pressupost hauria de ser més gran per a la CCMA però ha justificat que cal "quadrar els números". En canvi, tal com ha avançat l'ARA, Ciutadans ha demanat que es retalli un 25% el pressupost per a TV3 i Catalunya Ràdio i es redueixin els canals públics.