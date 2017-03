La CUP avisa que els pressupostos depenen del redactat del referèndum

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre els pressupostos no ha fer moure ni un mil·límetre el compromís del Govern amb el referèndum d’independència. La CUP confia ara que tampoc modifiqui ni una lletra del redactat del projecte. Vint-i-quatre hores després de saber que el CGE considera inconstitucional la referència explícita al referèndum que inclouen els pressupostos del 2017 -perquè la Generalitat no té competències per convocar-lo-, els anticapitalistes van recordar ahir que el seu suport als comptes té una condició sine qua non : mantenir el compromís intacte amb el referèndum que ara recull la disposició addicional número 31.

En un comunicat, els cupaires van deixar clar que “en cap cas seria comprensible que es fes un pas enrere en la qüestió del referèndum” i van minimitzar l’impacte del dictamen del Consell de Garanties. Com ha defensat des del principi, la CUP està determinada a “desobeir” i espera que el Govern assumeixi que aquesta és l’única via per tirar endavant el full de ruta sobiranista. “El dictamen del Consell de Garanties no ha sigut cap sorpresa. Per fer el referèndum caldrà desobeir impediments, mandats judicials o sentències de l’Estat, ja que no hi ha altra manera de fer-ho”, van recalcar. Fonts de la CUP reconeixen que el dictamen era previsible i, per tant, també ho hauria de ser la forma per esquivar-lo. “El Consell de Garanties Estatutàries, que és un òrgan de naturalesa i mentalitat autonòmica i que té un caràcter consultiu que no li permet emetre resolucions vinculants, fa els seus dictàmens basant-se en l’adequació de la normativa a la Constitució espanyola i és obvi que un referèndum, en aquest moment, és incompatible amb aquesta Constitució”, va assenyalar ahir la portaveu parlamentària cupaire, Anna Gabriel, en una entrevista a El Nacional.

Ara fa un mes, el consell polític de l’esquerra anticapitalista va decidir donar suport als pressupostos amb un sí condicionat “a fer el referèndum unilateral i el procés constituent”. Si el Govern prefereix evitar el cos a cos amb l’Estat i suavitzar el compromís amb el referèndum perquè els comptes no siguin impugnats al Tribunal Constitucional, els cupaires entendrien que l’executiu hauria faltat a la seva paraula.

De moment, JxSí va avançar ahir per boca de la seva portaveu, Marta Rovira, que la setmana que ve està prevista una trobada entre els dos grups per debatre si han d’introduir-hi modificacions. Una reunió de la qual la CUP no n’ha sentit encara a parlar, segons van explicar ahir fonts cupaires a l’ACN. Sigui com sigui, JxSí no posa en dubte la celebració del referèndum, sinó tot el contrari. Rovira ni tan sols pensa que el CGE hagi qüestionat la consulta. En una entrevista a Catalunya Informació va afirmar ahir que el dictamen del Consell de Garanties “avala” la consulta perquè “no ha posat en dubte ni un cèntim d’euro” dels pressupostos. De fet, no hi ha cap partida concreta vinculada al referèndum explícitament, i els recursos que el Govern hi vol destinar sortiran del fons de contingència, tal com va publicar l’ARA. La número 2 d’ERC també va voler deixar clar que el CGE “no pot determinar la legalitat d’un compromís polític”. Una tesi que també va defensar des del Govern el conseller de Cultura, Santi Vila: “La independència depèn de la gent, no de les institucions o del Consell de Garanties”.

Millo avisa que l’Estat actuarà

Si el Govern no modifica el text dels pressupostos atenent al dictamen del CGE, la possible impugnació del Tribunal Constitucional (TC) pot estar al caure un cop s’aprovin els comptes. Divendres, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, no va aclarir si presentarien recurs, però ahir el delegat de l’executiu espanyol a Catalunya, Enric Millo, es va encarregar d’esvair els dubtes quan va explicar que el govern espanyol “no es quedarà de braços plegats” en cas que el Parlament mantingui el compromís explícit. Tot i que el dictamen “no és vinculant, s’han de tenir en compte” les resolucions del Consell de Garanties, va avisar Millo.