La CUP exigeix que els pressupostos incloguin les "reivindicacions de mínims" de la comunitat educativa

La CUP va donar llum verda a la tramitació dels pressupostos del 2017 però ja va avisar que això no garantia el sí definitiu als comptes de Junts pel Sí (JxSí). Per a la formació anticapitalista cal reubicar fins a 760 milions de la proposta de partides actual, i una de les que més cal tocar és la d' Ensenyament. En aquest sentit, els cupaires han reclamat aquest dimecres al Govern que assumeixi en el pressupost les "reivindicacions de mínims" de la comunitat educativa i que la patida d'Ensenyament creixi, com a mínim, en 150 milions d'euros.

Així ho ha exposat el diputat Carles Riera en una roda de premsa a la seu nacional de la formació, des d'on ha traslladat el ple suport de la CUP a les mobilitzacions i vagues dels sindicats d'ensenyament del 18 de gener i 9 de febrer. Aquest cicle de protestes reclama, entre d'altres, recuperar les dues hores lectives perdudes amb la crisi, millorar les substitucions del personal i el sistema de beques, disminuir les ràtios o invertir en nous equipaments escolars.

La CUP fa seves aquestes reivindicacions, les quals -ha deixat clar Riera- " no són una provocació ni un intent de posar JxSí i el Govern en un atzucac o un terreny impossible. Són reivindicacions bàsiques, de mínims i tècnicament possibles", ha dit, per afegir: "No podem imaginar ni entendre que hi hagi algun escull per part del Govern i JxSí a l’hora d'acceptar-les".

De moment, però, La CUP lamenta que les seves propostes en matèria d'Ensenyament han tingut una "escassa acceptació" per part de JxSí el Govern. De fet, la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ja va avisar que el major control dels concerts educatius i la retirada dels d'escoles que segreguen per sexes que reclama al CUP són mesures que no es poden abordar en el debat de pressupostos perquè depenen de la llei d'educació de Catalunya (LEC) i, a més, no formen part del programa de JxSí.

Malgrat les demandes, Riera ha evitat supeditar l'aprovació definitiva dels comptes a la inclusió de les reivindicacions sindicals i de la CUP a la partida d'Ensenyament. "Esperem que aquest cicle de mobilitzacions generi marc de diàleg i de concertació que permeti arribar a un acord positiu en aquest sentit", s'ha limitat a dir, recordant que la decisió definitiva dels cupaires sobre els pressupostos es prendrà en una reunió del consell polític i el grup d'acció parlamentària (GAP) que tindrà lloc el 28 de gener.

La setmana que ve comença el debat en comissió de les diferents partides dels pressupostos al Parlament, on tots els grups menys la CUP i JxSí defensaran esmenes a la totalitat als comptes, que previsiblement seran rebutjades. L'aprovació definitiva dels pressupostos depèn del ple dels dies 8 i 9 de febrer, malgrat que la votació podria ajornar-se si els grups porten els comptes al Consell de Garanties Estatutàries.