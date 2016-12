La CUP reclama avançar el referèndum

La CUP no vol que l'oferta de referèndum pactat que va sorgir de la cimera de divendres passat signifiqui un pas enrere en la via unilateral . És més, els cupaires volen ara que la votació s'avanci a l'estiu, segons ha explicat la diputada Anna Gabriel en una entrevista a Europa Press. "Hi ha motius suficients per constatar que l 'Estat no té voluntat d'obrir una taula de diàleg. Per tant, nosaltres veiem més que justificat l'avançament de la data del referèndum".



Gabriel ho justifica per l'estratègia judicial contra el procés: " A major judicialització, avançament del referèndum", exposa, i no només posa com a exemple el cas de Joan Coma, el regidor de Vic detingut ahir després de negar-se a declarar per unes paraules al ple municipal. També cita el judici pel 9- N que hi haurà al febrer, en què l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau seuran al banc dels acusats.



Per la cupaire, el Govern ja ho ha de tenir tot gairebé a punt per a la votació, fet que en fa possible l'avançament: "Els mecanismes ja estan, la logística ha de poder estar garantida i tenim tot allò que cal: un Govern i un amplíssim suport social". Gabriel considera que avançar-lo no contravé la resolució favorable al referèndum del Parlament, que demanava fer-lo "com a molt tard" al setembre.



Tot i haver participat en la cimera pel referèndum, Gabriel insisteix que la CUP "no confia" en la via pactada, i reclama als comuns que, davant la demostració que l'Estat no cedirà, acceptin la via unilateral: "Quan creus que tens dret a decidir, si algú et nega la sobirania, la resposta que has de donar és fer-la valer i convocar el referèndum. No entendríem que no es donés suport a aquesta opció".