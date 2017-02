La CUP reclama que es fixi ja la data del referèndum

Després d'anunciar el si als pressupostos, la CUP pressiona ara perquè s'acceleri en la preparació del referèndum. Aquest dimarts, en la roda de premsa habitual dels dimarts, el diputat Albert Botran ha instat els actors sobiranistes que fixin ja una data pel referèndum, en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum.

A parer seu, acordar un dia per celebrar la consulta d'autodeterminació "no és incompatible" amb el fet de voler acordar el referèndum amb Madrid i fer una campanya internacional per defensar-lo. Tot i que la CUP no ha volgut proposar una data per la consulta, ha tornat a dir que des de l'esquerra anticapitalista creuen que és possible celebrar el referèndum abans de l'estiu.

Alhora, els cupaires també han instat les forces sobiranistes a començar la campanya del referèndum i ha anunciat que a nivell intern les organitzacions de l'esquerra anticapitalista donaran al tret de sortida a campanyes concretes per posar de manifest el seu accent diferencial respecte els altres partits independentistes. Tot i això, la CUP participarà en la campanya unitària del sí que preparen les entitats.

Junts pel Sí creu que la data l'ha de fixar Puigdemont

En roda de premsa el portaveu de la coalició independentista al Parlament, Roger Torrent, ha dit que li sembla "convenient" fixar la data però en tot cas ha assegurat que és una qüestió que li correspon al Govern.

De fet, ha recordat que és el president de la Generalitat , Carles Puigdemont, qui ha de signar el decret de convocatòria del referèndum. Si bé és cert que s'ha mostrat disposat a parlar amb els actors sobiranistes del Pacte per consensuar-al conjuntament. Una de les peces que fot fer accelerar tot el procés, ha admès, és l'evolució del calendari judicial que pot afectar, entre altres, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

JxSí creu que el Consell de Garanties avalarà els pressupostos

En relació als pressupostos, que l'oposició portarà al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per la previsió que incorporen de despesa per un referèndum, Torrent s'ha mostrat convençut que l'òrgan consulti avalarà els comptes del Govern. "Estem plenament convençuts que són legals i reglamentaris i que s'han de poder aprovar tal com han sortit de la comissió d'Economia", ha dit Torrent.

Ara bé, preguntat sobre què faria Junts pel Sí si el dictamen que emeti el CGE va en sentit contrari -no són vinculants-, Torrent ha preferit "no especular". En tot cas, ha assegurat que el referèndum es tirarà endavant sí o sí.