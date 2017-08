La CUP reclama que la llei de transitorietat s'aprovi abans de la Diada

Un cop acabades les vacances parlamentàries, la CUP pressiona perquè es "formalitzin" tots els processos tècnics i jurídics per "garantir" el referèndum de l'1 d'octubre abans de la Diada de l'Onze de Setembre. Aquest dimarts, la diputada Mireia Boya ha reclamat a Junts pel Sí que es tramiti la llei de referèndum i que s'aprovi la llei de transitorietat abans de la mobilització de l'Onze de Setembre.

Per a Boya, és necessari que s'expliqui el contingut de la llei de transitorietat - està previst que es presenti públicament la setmana que ve- i que es constitueixin també les sindicatures electorals que han de garantir la imparcialitat i les bones pràctiques del procés referendari.

"Volem posar el focus en la desobediència", ha reclamat Boya, "volem que s'acabi el Procés", ha reclamat. La CUP vol obrir ja el pols amb l'Estat, que de moment, Junts pel Sí ha ajornat posposant l'admissió a tràmit de la llei de referèndum. Abans de marxar de vacances, els grups independentistes van registrar la norma que emparar l'1-O al Parlament i estava previst que en la reunió de la mesa del dia 16 d'agost s'admetés a tràmit. Tanmateix, la suspensió de reglament del Parlament -l'article que permet a un grup tramitar una proposició de llei per lectura única- ha posposat aquest procediment.

Arran de la decisió del Tribunal Constitucional, a hores d'ara, la via amb què treballa Junts pel Sí i la CUP és invocar l'article 81.3 del reglament, que permet alterar l'ordre del dia d'un ple en marxa i incloure iniciatives parlamentàries que no hagin completat tots els tràmits -si hi ha un acord per majoria absoluta-.

El plenari en què s'ha d'aprovar la llei de referèndum serà l'ordinari del 6 i 7 de setembre. Boya no ha descartat que en aquestes dates es pugui aprovar també la llei de transitorietat, tot i que també ha dit que es podria convocar igualment un ple extraordinari abans de la Diada.