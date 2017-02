La CUP: "Una tremenda bufetada al procés"

L’operació de la Guàrdia Civil contra CDC per un nou possible cas de corrupció, en aquest cas durant el mandat convergent a Barcelona, va provocar una allau de crítiques de la resta de formacions.

La presidenta de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona, María José Lecha, va dir ahir que les detencions pel suposat finançament il·legal de CDC “són una tremenda bufetada al procés independentista, que havia de ser impecable”. Lecha va descartar que l’operació sigui una revenja de l’Estat per intentar frenar el procés i va recordar que hi havia denúncies presentades, entre d’altres, les de la CUP. El partit anticapitalista va demanar a l’Ajuntament que es personi en la causa si prospera.

Els anticapitalistes no van ser els únics que ahir van relacionar el nou possible cas de corrupció de Convergència amb el procés independentista. També ho va fer la líder de Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, que va acusar Ada Colau de “còmplice” de la corrupció de CDC per no haver-ho denunciat abans. Mejías va relacionar aquest teòric silenci de Colau amb la seva participació al Pacte Nacional pel Referèndum. Des de l’Ajuntament de Barcelona, el segon tinent d’alcalde, Jaume Collboni (PSC), va assegurar que no tenien constància de les presumptes irregularitats a Barcelona Infraestructures Municipals SA. “Si hagués tingut sospites hauria sigut el primer a dur-ho a la Fiscalia”, va dir. Collboni va garantir que l’Ajuntament col·laborarà amb la justícia.

Ahir a la tarda l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar que l’Ajuntament havia obert un expedient informatiu per aclarir els escorcolls a l’empresa municipal BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals) i va assegurar que si es confirmen les acusacions, l’Ajuntament es personarà en la causa judicial.

El portaveu del partit taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, va demanar al president Carles Puigdemont que “doni la cara” i expliqui el presumpte 3% de comissions que cobrava CDC. El dirigent de Ciutadans va dir que Convergència pretén “ocultar” la seva corrupció amb l’“estelada o amb una suposada separació” d’Espanya i va advertir que no poden “amagar-se” dels casos que esquitxen la formació, per molt que “canviïn de nom, de color i de logo”, en referència a l’actual nom del partit PDECat.

“Que doni la cara”

En una línia similar a Ciutadans es va expressar Catalunya Sí que es Pot. El portaveu de la confluència d’esquerres, Joan Coscubiela, va exigir al PDECat que “doni la cara” per la corrupció de CDC i que no “s’escudi” darrere l’argument que els tribunals persegueixen l’independentisme. Coscubiela va criticar que “la llarga ombra de corrupció de CDC” segueix afectant el PDECat malgrat el canvi de nom de la formació, i li va demanar que “si vol obrir una nova etapa” ha de “donar la cara i donar explicacions” pels casos de corrupció que l’afecten.

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, va destacar que l’operació “no estaria parlant d’un finançament individual puntual de dirigents polítics sinó d’un entramat organitzat per cobrar comissions i delinquir”. Durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània a València, García Albiol va dir que es tracta “d’un fet molt greu” tant des d’un punt de vista quantitatiu com “qualitatiu”. Es referia al fet que alguns dels noms implicats ocupen càrrecs rellevants en institucions com el Port i l’Ajuntament de Barcelona i també hi ha implicats dirigents de l’antiga CDC. Més tard, García Albiol va assegurar que “les presses de Puigdemont per marxar d’Espanya són per no rendir comptes davant la justícia per les irregularitats i excessos de CDC”.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, no va ser tan crític amb CDC i va optar per posar el focus sobre la justícia espanyola. El també president d’ERC va lamentar que “no es persegueixin amb la mateixa diligència” tots els casos de corrupció. “Ens preocupa que hi hagi corrupció i ens preocupa que hi hagi un ús partidista de la persecució de la corrupció”, va dir. També des d’ERC, el líder del grup municipal a Barcelona, Alfred Bosch, va dir que el procés independentista “ajuda a fer que aflorin casos de corrupció” perquè “la lluita per la llibertat va de bracet amb la lluita per la neteja” de Catalunya.