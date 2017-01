La CUP vol negociar directament amb Puigdemont

El 28 de gener el consell polític de la CUP decidirà definitivament si aprova o no els pressupostos del Govern. Sense canvis significatius en les posicions d’uns i altres des de fa setmanes, els anticapitalistes consideren que ha arribat el moment d’implicar directament el president de la Generalitat per desencallar la situació. Ahir, en boca d’un dels seus negociadors principals, Benet Salellas, els cupaires van demanar a Carles Puigdemont que passi a encapçalar les negociacions per intentar trobar una sortida. “Volem que s’arremangui i treballi en els pressupostos, perquè fins ara no ha funcionat”, va explicar durant la conferència que la CUP va organitzar ahir al Museu d’Història de Barcelona.

La interpel·lació al president per part de la CUP no és nova. Ja es van reunir amb ell el 2 de setembre de l’any passat amb el referèndum sobre la taula -Puigdemont va aconseguir el sí a la qüestió de confiança- i ja van demanar que s’impliqués en els pressupostos fallits del 2016. “Aleshores va arribar tard”, expliquen des de la CUP. Al matí, a Catalunya Ràdio, Puigdemont havia reconegut que no està implicat en el dia a dia de les negociacions -ha cedit el protagonisme al vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras- i va recordar a la CUP que si no aproven els comptes no hi haurà referèndum.

Les discrepàncies amb el Govern són conegudes: els cupaires reclamen per a l’ensenyament públic la reforma dels tres principals impostos directes (el de successions, el de patrimoni i l’IRPF) i mesures per redistribuir recursos com la reducció d’un 14% del sou dels alts càrrecs. Junqueras ha afirmat que el marge de canvis és “limitat”.

“Tot i que hi hagi algú que digui que s’ha ofert tot, en realitat el Govern no ha accedit pràcticament a res”, va insistir Salellas. Els anticapitalistes entenen que amb una vaga convocada pels sindicats de mestres ha arribat l’hora que Puigdemont entri en joc.

El projecte de pressupostos que s’acabi votant al Parlament -després d’incloure-hi les esmenes pactades- serà només una de les potes de la decisió que prendrà el consell polític de la CUP. Ahir van tornar a deixar clar que serà igualment important el nivell de concreció del referèndum. La portaveu parlamentària, Anna Gabriel, va reclamar que es passi de les paraules als fets i es detalli com serà i quines garanties es donarà a la ciutadania. De fet, es va comprometre a definir en breu la data i va tornar a fer èmfasi en la necessitat “d’avançar-lo” en funció de les decisions dels tribunals.

Els anticapitalistes descarten el referèndum pactat i assumeixen que només es podrà convocar amb una legalitat “impugnada i suspesa” per l’Estat. Un fet que el portaveu del secretariat nacional, Quim Arrufat, va assegurar que no suposarà cap impediment per a ells. Si és un problema per a “algú”, Arrufat li va recomanar que “abandoni” ara i no posi problemes als que realment estan compromesos amb el “referèndum o referèndum”.

Sota el títol 2017: Tombem el règim. Construïm la República, la CUP va subratllar el compromís que espera del Govern i de les forces i entitats sobiranistes en un any en què ja han deixat clar que no demanaran “ni permís ni perdó”.