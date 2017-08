La CUP participarà en la manifestació de dissabte però decidirà en quin format quan se'n coneguin els detalls

La CUP decidirà en quin format participa a la manifestació de dissabte quan se'n coneguin els detalls. Així ho ha anunciat la diputada de la CUP Mireia Boya en una roda de premsa al Parlament després que la formació obrís un debat sobre si assistir o no a la mobilització en contra del terrorisme si l'encapçalava el rei Felip VI. Boya ha dit que la CU participarà a la manifestació i que serà "al costat" de la gent, tot i que encara han de decidir de quina manera hi assistiran. "Sense cap mena de dubte la CUP serà dissabte al costat de la gent. Serem un més", ha dit la cupaire, també en el cas de la manifestació convocada a Ripoll també dissabte. "Quan sapiguem els detalls explicarem en quin format hi participarem", ha dit. Boya ha defensat donar protagonisme a les entitats i ha descartat ser al costat d'institucions com la monarquia o La Moncloa, que es podrien situar en una segona capçalera de la manifestació.

Ahir, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , va anunciar que seria encapçalada pels col·lectius que van participar en el rescat en el marc dels atemptats de Barcelona i de Cambrils i que demà n'anunciaria els detalls. Segons fonts consultades, aquest dimarts està prevista una reunió entre entitats i institucions convocants per acabar de concretar el format de la manifestació.

En roda de premsa, Boya ha expressat "satisfacció" pel debat entorn la manifestació i la monarquia que s'ha creat. "Estem molt contents que temes de debat complexos es facin públics i que la gent opini", ha dit Boya. La cupaire ha assegurat que des de la CUP no poden avalar una capçalera institucional amb el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Són indirectament responsables amb els atacs (...) Trobem d'un cinisme extrem que vinguin a manifestar-se", ha dit Boya fent referència a les relacions amb les monarquies pèrsiques. Tanmateix, ha deixat la porta oberta a assistir-hi d'alguna manera.

La diputada Mireia Boya ha donat l'escalf als familiars de les víctimes dels atemptats i també ha cridat a lluitar contra la xenofòbia.