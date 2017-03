Camacho s’acomiada del partit entre llàgrimes

La cita dels populars catalans d’ahir va estar marcada per un bany d’agraïments a la ja expresidenta del Partit Popular català, Alícia Sánchez-Camacho, per la feina feta durant els gairebé nou anys al capdavant de la formació. Sánchez-Camacho va abandonar la presidència del partit amb la convicció d’haver complert bé la seva tasca. O almenys això és el que li van voler demostrar tots els dirigents populars que van intervenir al congrés. Des de la vicesecretària d’estudis i programes del PP espanyol, Andrea Levy, fins a la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, passant per la número dos dels populars espanyols, María Dolores de Cospedal, que li va agrair que fa nou anys acceptés el repte de posar-se al capdavant d’un partit en hores baixes.

De fet, Camacho va arribar a assolir els “millors resultats” de la història dels populars catalans aconseguint 20 diputats al Parlament. Però la pujada de C’s i la gravació a La Camarga amb l’examant de Jordi Pujol Ferrusola van portar l’ara diputada al Congrés a “fer un pas al costat”, en paraules del seu substitut, Xavier García Albiol. De fet, qui va ser el seu número dos com a secretari general, Jordi Cornet, ho va verbalitzar: “Ha patit molt. Se l’ha perseguit i se li ha violat la intimitat amb micròfons”.

“La millor etapa de la meva vida”

Visiblement emocionada durant tot el dia, Camacho va qualificar la seva etapa com a presidenta del PP català com “la millor” de la seva vida. Tot i això, va recordar que el partit havia passat per “moments complicats” i que ara Albiol tenia a les seves mans un PP en “una etapa de recuperació”. El nou president té una fita per assolir: els 20 diputats de Camacho.