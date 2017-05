Campelles (Ripollès) penja la bandera espanyola a l'ajuntament amb un cartell on diu que ho fa per obligació

L'Ajuntament de Campelles (Ripollès) ha col·locat un cartell al costat de la bandera espanyola que van penjar la setmana passada per deixar clar que ho han fet "en contra de la seva voluntat" i en compliment d'una sentència. Aquesta és la fórmula per denunciar el que consideren una "imposició".

Fa unes quantes setmanes, el consistori va rebre diversos requeriments sobre l'obligació de penjar la 'rojigualda' sota l'amenaça d'una multa de més de 1.000 euros i una possible inhabilitació de l'alcalde, Joan Dordas. El primer tinent d'alcalde, Ramon Cutrina, assenyala que "no hi ha cap més solució". El regidor ha decidir no tirar endavant la renúncia anunciada fa uns quants dies arran de la decisió de l'Ajuntament de penjar la bandera perquè creu que cal donar suport al batlle i que, amb el cartell, ja ha quedat clar que ho han fet per imperatiu legal.

Al cartell que s'ha posat a la façana de l'Ajuntament de Campelles es diu que "la bandera estatal s'ha penjat per imperatiu legal en compliment d'una sentència judicial i en contra de la nostra voluntat". És el mateix missatge que va col·locar l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners al març quan també va acatar una sentència judicial.