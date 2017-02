Jorge Moragas vs. Manuela Carmena: el gran contrast en la recepció dels reis al president argentí

De què anava vestit Jorge Moragas en la recepció que els reis Felip VI i Letícia, com a caps d'estat, van fer al president argentí, Mauricio Macri, en la visita d'aquesta setmana a Espanya?



Us podeu estalviar les bromes sobre el carnaval, perquè l'explicació és tota una altra: seguint al peu de la lletra el 'dress code' de l'acte, i fins i tot portant-lo a l'extrem, el cap de gabinet de Mariano Rajoy es va posar el seu uniforme de gala del cos diplomàtic. I, per guarnir-lo, s'hi va posar algunes condecoracions. Els mitjans que hi entenen han sabut identificar-les: es veu que hi destaquen la del mèrit civil, la del mèrit militar, l'Orde de Carles III, l'Orde de l'Estrella d'Itàlia, la Gran Creu de l'Orde El Sol del Perú i el Còndor dels Andes, en grau de comanador, per part del govern de Bolívia.

Per descomptat, una vestimenta tan llampant destacava al costat dels models de la resta d'homes convidats a la recepció. Però, per ironies del protocol, a Moragas li va tocar passar a fer besamans just darrere de l'alcaldessa de Madrid, la indomable Manuela Carmena, tota ella de vermell –que no quedi cap dubte de la seva ideologia– però amb un vestit senzill pel que fa al tall. El contrast és digne de veure i no ha deixat indiferent la xarxa… comptant que la xarxa sigui capaç de comportar-se amb indiferència, fet no comprovat.

Com era previsible, el diputat d'ERC Gabriel Rufián no ha deixat passar l'oportunitat de fer servir la seva ironia al seu seguidíssim compte de Twitter. El comentari ha estat breu però ha tingut molt efecte –mireu la quantitat de retuits que té–. Simplement, ha piulat: " Conde-duque de Olivares", privat del rei Felip IV i impulsor d'un projecte centralitzador per fer del Regne d'Espanya un estat més enllà de la suma de territoris.

La imatge del comte-duc que li devia venir al cap a Rufián devia ser aquesta, o d'altres de similars que es troben a internet.