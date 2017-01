Carod-Rovira considera "un error" que ERC ataqui els 'comuns'

L'exvicepresident de la Generalitat i exlíder d'ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, va advertir dimecres de forma implícita als republicans que és "un error" i una "irresponsabilitat" carregar políticament contra qui defensa el dret a decidir, sobretot a l'Estat, en referència clara a Podem. Carod va fer aquestes declaracions dimecres a l'acte 'Catalunya, entre Ítaca i Icària' al costat del cap de llista d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, i el dirigent de Podem Íñigo Errejón. I van avalar la tesi tant Domènech com Errejón, qui alhora va reclamar deixar de banda el debat "moral" sobre el referèndum per abordar-lo "estratègicament". "Necessitem que el referèndum i l'onada catalana no acabin en derrota, ni en humiliació, perquè això significaria una derrota de la capacitat de transformar l''statu quo' combinant mobilització, il·lusió popular i vot".

Carod-Rovira, que va elogiar en més d'una ocasió Errejón, va assegurar que "no es pot menystenir ni relativitzar" la posició de Podem sobre el dret a decidir. " És un error carregar contra gent que defensa drets democràtics com aquests. L'adversari d'un independentista d'esquerres no pot ser mai un autodeterminista d'esquerres", va etzibar sense mencionar ERC en l'auditori ple de l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

De fet, va seguir dient l'exdirigent dels republicans, "qui defensa el contrari" és perquè no entén que les aliances s'enforteixen com "més gent agafen" i que "només és nacional allò que representa la majoria de la nació", va sentenciar en reclamar també l'accés popular al poder econòmic i polític i en confessar-se "antinacionalista".

Hi van coincidir tant Errejón com Domènech. El cap de llista d'En Comú Podem va advertir que "buscar la competició" entre el moviment nacional català i el moviment de canvi social que volen per a l'Estat no dona "rèdits de país". "No ens podem neutralitzar quan tenim objectius i adversaris comuns, i zones de contacte", va assenyalar Domènech.

"Davant del sorgiment de nous espais pots tenir dos comportaments: veure'ls com a competidors electorals, i per tant adversaris a curt termini, o mirar més enllà i adonar-te que estan obrint el nou consens cap al dret a decidir", va afegir Errejón en una crida a "connectar les dues onades".

Crítiques al PDECat i al referèndum com a "retardador hipnòtic"

Durant el mateix acte, i quan el debat va girar sobre el referèndum, Carod-Rovira va suggerir que "no tothom que defensa públicament el referèndum en realitat el vol", i va assegurar que en la petició transversal de retorn dels papers de Salamanca un ex alt càrrec del Govern li va dir que "Catalunya necessita sempre tenir ferides obertes".

Arran d'aquest episodi i en una referència implícita al PDECat, l'exdirigent d'ERC va apuntar que "una part" de les forces pro referèndum "potser" prefereix que no es resolgui el conflicte polític català perquè serveix de "pretext" per no abordar l'eix social: "Generar oportunitats ara no toca perquè esperem el dia gloriós; en corrupció no hi entrem massa, que ens farem mal", va recitar irònicament Carod-Rovira. Per això va qualificar el debat sobre el referèndum com un "retardador hipnòtic per no entrar de ple en determinades coses".

En aquest punt de la conversa, Errejón va reiterar l'aposta de la seva formació per un referèndum: "Tot referèndum que es faci és legítim", i no veu cap legitimitat, en canvi, en qui no ofereix res a Catalunya des de l'Estat. Ara bé, va convidar a deixar de banda el debat moral sobre el dret de convocar una consulta vinculant i abordar el referèndum en clau "estratègica": "Hem de discutir en quines condicions és més efectiu o menys", va advertir als independentistes.

I en aquest sentit va vincular el referèndum a l'èxit del canvi a l'Estat: "Necessitem que el referèndum i l'onada catalana no acabi en derrota, o pitjor, en humiliació, perquè això significaria una derrota de la capacitat de transformar l''statu quo' combinant il·lusió popular, mobilització i vot" i es traduiria, al seu entendre, en un "replegament i una involució democràtica" a l'Estat.

En aquesta línia Xavier Domènech també es va queixar de l'hegemonia de la dreta catalana i va apuntar que des de fa temps s'està "subordinant" l'agenda social a l'espera d'una solució per al debat nacional. "Això no ajuda, sense emancipació social no hi ha emancipació nacional", va reblar.

Entre els assistents a l'acte hi havia diputats d'En Comú Podem i Catalunya Sí que es Pot i membres del grup promotor del nou espai, i també la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exconseller Joan Manuel Tresserras.