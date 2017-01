Carolina Punset no disputarà el lideratge de Ciutadans a Rivera

L'eurodiputada de Ciutadans Carolina Punset no es presentarà com a candidata a presidir el partit. Punset, que va abandonar l'executiva de C's el passat mes d' octubre, ha acusat l'actual direcció de la formació de pretendre convertir-se en la "marca blanca del PP" després del congrés que se celebrarà al febrer.

En una roda de premsa a Madrid, Punset ha afirmat que no té " ambició" per presentar la seva candidatura per presidir la formació, tot i les especulacions que s'havien fet al respecte i, per tant, no competirà contra Albert Rivera per presidir el partit. Opina que dins de C's el problema no són les persones. En aquest sentit, ha demanat als afiliats que se sumin a la seva "crítica lleial" cap a la direcció que, segons ella, està anant cap a la " deriva equivocada", abandonant el combat contra el nacionalisme i l' "obscurantisme" intern que hi ha a la formació.

L'eurodiputada ha assegurat que dins del partit és difícil discrepar de la línia oficial i espera que la seva denúncia no tingui conseqüències negatives. Segons Punset, són molts els afiliats que pensen com ella.

Punset també ha criticat que les primàries només serveixin per triar el president del partit i la seva executiva i no per a la resta de càrrecs orgànics. També s'ha mostrat crítica amb la forma com es votarà. Segons l'eurodiputada el vot telemàtic està " manipulat des del partit" i, per això, s'ha mostrat més partidària de fer servir el sistema tradicional d'urnes.