Cas Cassandra: El PSOE s'obre a modificar el delicte d'enaltiment del terrorisme

El cas Cassandra ha sacsejat els partits polítics a Madrid. Aquesta tuitaire de 21 anys és la segona, en poc temps, a ser condemnada a una pena de presó per haver publicat acudits sobre víctimes del terrorisme. El primer va ser el raper César Strawberry, cantant de Def con Dos, el gener, amb també una sentència un any de presó. Perquè casos com aquests no es repeteixin, Podem va registrar dilluns al Congrés una proposició no de llei que insta el govern de Mariano Rajoy a suprimir íntegrament del Codi Penal del 2015 l'article 578, que tipifica el delicte d'enaltiment del terrorisme i protegeix les víctimes del "descrèdit, menyspreu o l'humiliació". La iniciativa va ser durament criticada pel PP i Ciutadans, i en part censurada pels socialistes. Ara, però, després de la condemna a Cassadra el PSOE s'obre a modificar l'article per ajustar el tipus de delictes perquè no s'utilitzin per condemnar un altre tipus d'actituds.

"Potser cal ajustar el tipus penal si s'usa per condemnar actituds que no tenen res a veure amb l'enaltiment del terrorisme o amb un atac a la a les víctimes del terrorisme", ha assenyalat la portaveu adjunta del grup socialista al Congrés, Isabel Rodríguez. Ara bé, preguntada en concret sobre el cas de Cassandra, ha assenyalat que esperaran a veure la sentència definitiva per "parlar amb rigor d'un tema tan important com la reforma del codi penal". Finalment ha afegit que respecten les sentències judicials. "Tot i que unes ens agraden més i unes altre menys", ha matisat.

Autoinculpacions en massa

Com a respondre a la condemna, els diputat de Podem s'han autoinculpat de forma massiva a Twitter publicant els mateixos 13 missatges pels quals Cassandra ha estat condemnada.