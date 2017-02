Casasnovas: “La comissió d’experts del finançament pot ser una martingala”

Comença el debat pels recursos

“Som davant d’una possible martingala”. Així d’escèptic es va mostrar ahir el catedràtic d’economia de la UPF Guillem López Casasnovas, que és l’expert designat per les Illes Balears per participar en la comissió que demà es constituirà a Madrid per abordar la reforma del finançament autonòmic. Casasnovas, que va fer una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya, va explicar que el fet que cada comunitat hi enviï un expert farà molt difícil que hi hagi un acord. “Em tocarà parlar tres minuts, com al representant de Ceuta. És ridícul. I em fa por ser jutjat a les Balears per quants diners podré aportar a la caixa”, ha reblat.

López Casasnovas, que també és coordinador de la comissió bilateral creada entre Catalunya i les Illes Balears sobre finançament autonòmic, i per tant també ret comptes a la Generalitat, va denunciar que la qüestió del finançament “és un problema d’Estat” que s’hauria de resoldre en l’àmbit parlamentari. Segons el catedràtic, fins i tot en l’improbable cas que els experts es posessin d’acord, després el pacte hauria de passar pel Consell de Política Fiscal i Financera i, en última instància, pel Congrés. “En l’únic que estan tots d’acord és que el sistema actual és un desastre, però a l’hora de fer el nou ningú vol perdre”, va afegir.

Posar fi al “cafè per a tothom”

Tot i així, l’expert ha desgranat una proposta pròpia per resoldre el sudoku. Es tracta d’establir dues vies de finançament: la de les comunitats que ara ja veuen satisfetes les seves necessitats fiscals i la de les que no, que optarien per un sistema que els atorgués més capacitat fiscal. Aquestes autonomies es finançarien amb una participació en l’IVA en fase minorista del 14%, amb la pràctica totalitat de l’IRPF i amb els impostos especials. Societats continuaria en mans de l’administració central. “Es tracta d’acabar amb el cafè per a tothom”, va dir Casasnovas. “Obrir una via de responsabilitat fiscal seria una picada d’ullet a Catalunya i també permetria reconduir el cas basc i navarrès”, va afirmar.

Però sembla que les coses van en una altra direcció. El president de la comissió d’experts, el catedràtic Manuel González Sánchez, va negar ahir, en una entrevista a Expansión, que Catalunya estigui maltractada i es va mostrar a favor que l’Estat recuperi el control d’alguns impostos cedits.