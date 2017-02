Catalá reitera que no existeixen reunions secretes entre la Moncloa i la Generalitat

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha reiterat aquest dimarts que no hi ha "reunions secretes" entre el Govern i la Generalitat per buscar una solució al debat independentista català, perquè l'executiu espanyol no actua "amb secretismes".

El Govern, segons Català, actua amb "la transparència i la normalitat que hauria de caracteritzar el funcionament d'una societat democràtica". En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, ha assegurat que hi ha una voluntat de "diàleg absoluta" amb la Generalitat, però en el qual no hi entren trobades secretes entre els representants dels executius.

També ha negat que mantingués converses "reservades" amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan van coincidir en l'acte de l'advocacia de Barcelona en homenatge al seu patró, Sant Raimon de Penyafort. "No era el lloc ni les circumstàncies", ha assegurat.

Per a Catalá, el debat de Catalunya s'ha d'abordar des de la Constitució i en virtut de les normes de convivència i diàleg, ja que a parer seu és "un dels temes mes importants en la política d'estat". En referència a una hipotètica consulta independentista, ha manifestat que "no pot ser" i que és "impossible".