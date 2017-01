Catalá recorda que hi ha precedents de vulneració de la protecció dades per part dels sobiranistes

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha opinat aquest dilluns que la creació d'una base de dades fiscals per part de la Generalitat catalana suposaria una vulneració de la legislació en matèria de protecció de dades i ha recordat que ja hi ha precedents en aquest sentit per part d'entitats separatistes.

Catalá ha fet aquestes consideracions en ser preguntats per la preparació d'aquesta base de dades. El Govern ha desmentit categòricament que s'estigui duent a terme. El ministre ha recordat que hi ha precedents d'incompliments i sancions a entitats secessionistes com l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, quan van fer la 'gigaenquesta' amb motiu de la consulta alternativa del 9-N.

Catalá ha insistit en la importància de les declaracions que va fer l'exsenador i exjutge Santiago Vidal que va revelar que la Generalitat estava recopilant dades fiscals dels catalans, ja que no les ha fet "qualsevol".

El ministre ha reiterat que mereix investigació tant en termes penals ( com ha anunciat la Fiscalia) com administratius en matèria de protecció de dades, atès que el que volen els ciutadans és saber que les "institucions i els responsables públics" compleixin la llei.