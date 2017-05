Els bisbes de Catalunya demanen que "siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català"

Els bisbes catalans demanen que "siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional". Ho han reclamat a través d'un comunicat difós aquest divendres, després de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense que s'ha fet els dies 10 i 11 de maig, i en el qual asseguren que "és un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia". En aquest text, els religiosos també han defensat que "el veritable progrés dels pobles exigeix també l'erradicació de la corrupció" i han subratllat que "és absolutament prioritari i just" que es "combati" en "tots els àmbits públics del conjunt de l'Estat".



En la nota, els Bisbes asseguren que estaran sempre "compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu" i afirmen que creuen que és el que poden demanar a tothom. "Ens sentim hereus de la llarga tradició dels nostres predecessors, que els portà a afirmar la realitat nacional de Catalunya, i alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l'esperit de pacte i d'entesa que conforma el nostre tarannà més característic", han detallat.

El Pacte pel Referèndum ha celebrat, a través d'un comunicat, el posicionament dels bisbes catalans. El portaveu de l'entitat, Joan Ignasi Elena, considera que és una mostra del "gran consens que el referèndum genera entre els diferents sectors i entitats de la societat catalana". I a més, i per primera vegada, "permet visualitzar la unitat de tots els bisbes catalans per donar la paraula al poble en una qüestió tan cabdal com el futur polític de Catalunya".

Demanen que s'acabi amb la corrupció

"Ens dol i ens avergonyeix que la corrupció s'hagi pogut convertir en quelcom natural –com afirma el papa Francesc- fins al punt d'arribar a constituir una pràctica habitual en les transaccions comercials i financeres, en els contractes públics o en moltes negociacions que impliquen agents de les administracions públiques", asseguren en la missiva els bisbes catalans. "Cal un esforç decidit per canviar aquesta manera d'actuar", afegeixen.

Finalment, demanen "als catòlics de totes les opcions polítiques que siguin instruments de pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar al bon Déu per una pau cristiana i perpètua del nostre poble".