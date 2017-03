"Cautela i prudència": la Moncloa no es mou "ni un centímetre" i evita valorar el pas d'ETA

El pas d'ETA d'anunciar aquest divendres el seu pla de desarmament ha agafat per sorpresa el govern de Mariano Rajoy, que ha evitat donar per bones les informacions que s'han filtrat a diferents mitjans. La Moncloa es limita de moment a demanar "cautela i prudència" sobre els plans de desarmar-se a partir del 8 d'abril. El portaveu de l'exectiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha repetit una i altra vegada durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que la posició del govern espanyol ha estat sempre la mateixa des que van arribar a la Moncloa: que ETA es "desarmi i dissolgui". No ha volgut entrar en cap cas a valorar si aquest gest suposaria acceptar un dels clams històrics tant del PNB com de l'esquerra abertzale: l'apropament dels presos. En plenes negociacions per als pressupostos generals de l'Estat, els nacionalistes bascos han posat sobre la taula aquest requisit, que el govern espanyol es nega a confirmar.

"El govern [espanyol] mai especula sobre les voluntats i els desitjos de les organitzacions terroristes. El que hem sentit són unes filtracions que diuen que es produirà quan no s'ha produït res. El govern vol reiterar la seva posició ferma i sòlida des del principi i que té el suport de la majoria dels espanyols: desarmar-se i dissoldre's. El missatge: no ens hem mogut ni un centímetre de la nostra posició", ha assenyalat Méndez de Vigo fent cas omís a la petició de tenir "altura de mires" que li ha fet el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Fonts de la Moncloa han assegurat que les filtracions els han enxampat en plena reunió del consell de ministres i que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no havia tingut temps encara de parlar amb el president basc per conèixer més detalls i oferir una valoració.

Qui no ha tardat en donar credibilitat a l'imminent anunci d'ETA ha estat el líder de Podem, Pablo Iglesias, que en un tuit ha assegurat que és una "bona notícia per a la pau i la convivència".

Que ETA se desarme es una buena noticia para la paz y la convivencia. Estamos con todas las víctimas y por el fin de la excepcionalidad — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de març de 2017

Des del PSOE, el seu portaveu al Congrés, Antonio Hernando, també ha demanat "prudència" recordant que en el passat ja hi ha hagut informacions d'un suposat desarmament que després han estat frustrades. Però de confirmar-se, ha assegurat que "seria una notícia important", però que no pot ser l'última, perquè "l'última ha de ser la dissolució definitiva d'ETA", en la mateixa línia que el govern espanyol. "Tots els fets que ham conegut des del 2011 ens porten a la conclusió que la democràcia i els demòcrates hem vençut al terror i al terrorisme", ha conclòs.