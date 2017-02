Cebrián, a 'El Mundo': "Si el gendre del rei anirà a la presó, per què no Artur Mas?"

260x366 Cebrián, en una imatge d'arxiu / ARA Cebrián, en una imatge d'arxiu / ARA

El president del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, ha assegurat en una extensa entrevista publicada aquest dilluns a 'El Mundo' que "Catalunya no serà independent", i ha apostat perquè el govern espanyol apliqui l' article 155 de la Constitució: "suspens el govern de la Generalitat. El president de la Generalitat. La presidenta del Parlament. Un, dos, tres càrrecs públics. Els que hagin convocat el referèndum. Acabats. Ocupes tú el poder", ha recomanat. En la mateixa entrevista, Cebrián recorda que els independentistes "no tenen el poder" i insinua que que "la Guàrdia Civil hi és pel que calgui". En el mateix sentit, defensa també la judicialització del procés: "Si el gendre del rei anirà a la presó, per què no Artur Mas?", es pregunta.

Segons Cebrián, l'origen dels problemes de convivència entre Catalunya i Espanya es troba en el moment en què "Aznar cedeix el 15% de l'IRPF per formar govern amb CiU", la reforma de l'Estatut de Zapatero i "el recurs davant el TC".