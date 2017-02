Centenars de persones es manifesten al País basc i Pamplona per donar suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega

Centenars de persones s'han concentrat aquest diumenge a les tres capitals basques i Pamplona per "solidaritzar-se amb el poble català" i denunciar que "es traslladen als tribunals les consultes ciutadanes", arran de judici d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortga que comença demà. En les concentracions hi ha participat els jeltzales Ortuzar y Egibar, els alcaldes Urtaran i Goia i el líder d'EH Bildu Arnaldo Otegi.

Les mobilitzacions estaven organitzades per plataforma en favor del dret a decidir, Gure Esku Dago. A la concentració de Sant Sebastià, hi han participat, entre altres, el president del PNB, Andoni Ortuzar, i el responsable de l'executiva nacional del partit, Joseb Egibar.

En totes les concentracions, que han inclòs 15 minuts de silenci, s'hi han pogut veure senyeres i els participants han format la paraula "Demokrazia". Els convocants han llegit un manifest en eusquera i castellà que subratlla que "els ciutadans volem decidir el futur dels pobles i ha d'estar en les nostres mans" i han recordat que Gure Esku Dago està creant "condicions que permetin decidir els ciutadans". Han subratllat també que el futur dels pobles es decideix "a les urnes". Per això, consideren que és "inconcebible" portar les consultes als tribunals.

Pel que fa a Vitòria, la concentració s'ha desenvolupat a la plaça de la Mare de Déu Blanca i ha comptat amb la participació de l'alcalde Gorka Urtaran i els parlamentaris jeltzales Jone Berriozabal i Unai Grajales i càrrecs d' EH Bildu. I a Bilbao hi ha participat ver al burukide –nom amb què es designa els tòtems del PNB Joseba Aurrekoetxea, així com els parlamentaris d'EH Bildu Maddalen Iriarte, Iker Casanova, Jasone Agirre i el senador Jon Iñarritu.



Des de Gure Esku Dago afirmen que "la reivindicació de la democràcia és també nostra" i que "els càrrecs electes catalans i el poble català no estaran mai sols en el camí per decidir el futur democràticament". "Sumant forces mostraren la nostra solidaritat democràtica al poble català –han subratllat–, i al mateix, impulsarem la base dels nostres drets. Només aprofundint en la democràcia construirem un futur millor".