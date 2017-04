El Centre Carter descarta involucrar-se en el procés

La Generalitat no ha aconseguit arrencar suports al procés als Estats Units. Ni el viatge exprés als EUA del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per reunir-se al Centre Carter amb l’expresident nord-americà Jimmy Carter ni tampoc la trobada d’aquest cap de setmana amb dos congressistes nord-americans han servit per canviar el posicionament nord-americà. Ahir el Centre Carter va emetre un comunicat en què descartava que la fundació de l’expresident s’involucrés en el referèndum que vol celebrar el Govern. Un cop de porta que no va venir sol, sinó que l’ambaixada nord-americana a l’estat espanyol també va emetre un comunicat en què deixava clar el seu suport a una “Espanya forta i unida” i es rentava les mans sobre la situació a Catalunya afirmant que es tractava d’un “assumpte intern” i reafirmant la posició que havia defensat el govern de Barack Obama.

Dos revessos en un dia al reconeixement del procés a escala internacional que Puigdemont vol aconseguir per mitjà de trobades com les de les últimes setmanes. La que sens dubte va aixecar més polseguera va ser la reunió amb Jimmy Carter, pel secretisme amb què es va gestar i per les crítiques que després va rebre, sobretot del líder popular Xavier García Albiol, que va acusar la Generalitat d’haver pagat per reunir-se amb Carter, un fet que Puigdemont va desmentir rotundament. En aquesta trobada, segons el comunicat emès per la fundació Carter -especialitzada en mediació i resolució de conflictes-, Carles Puigdemont va explicar la voluntat de la Generalitat de celebrar un referèndum. L’expresident dels Estats Units, però, va descartar la seva implicació: “Ni ell ni el Centre Carter s’implicaran en aquest assumpte”, deia el comunicat. Des del Govern, però, reiteren que no van demanar que Carter s’involucrés en el procés.

Comunicat de l’ambaixada

Al mateix moment que ho feia el Centre Carter, l’ambaixada nord-americana a l’Estat va emetre un comunicat en què defensava la unitat d’Espanya i el “profund compromís” de relacionar-se amb una Espanya “forta i unida”. En la carta, els Estats Units feien gala de “l’aliat vital, soci i amic” que és Espanya. La Generalitat, però, va veure-hi al darrere les pressions de l’Estat per frenar “l’èxit dels contactes recents amb representants nord-americans”, segons fonts del Govern, que van expressar “tot el respecte” cap a l’executiu nord-americà.

La posició nord-americana no és nova i no va inquietar Puigdemont, que va respondre amb humor via Twitter: “Afer intern(acional)”, va piular. Dilluns ja va deixar clar que la postura dels congressistes amb qui es va reunir aquest cap de setmana -Dana Rohrabacher i Brian Higgins, partidaris del dret a l’autodeterminació- era la seva i no la del govern nord-americà. Tot i els dos revessos, el Govern va veure en els comunicats una prova que el procés català “forma part de l’agenda política i diplomàtica dels estats”. Per als Estats Units és “un assumpte polític rellevant”, tot i la “posició de no ingerència”.