Cifuentes, sobre les adjudicacions sospitoses: "Vaig cometre el pecat de donar per bo el que va valorar el tècnic"

Vestida totalment de blanc, Cristina Cifuentes compareix aquest divendres a la comissió d'investigació sobre corrupció de l'Assemblea de Madrid. Dos informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil l'assenyalen per haver maniobrat en l'adjudicació de la cafeteria de l'Assemblea de Madrid a favor de l'empresari Arturo Fernández, expresident de la patronal madrilenya (CEIM) i donant del PP a través de Fudescam, una fundació que pertany al partit. És a dir, demana que sigui investigada en la trama Púnica per haver col·laborat en el presumpte finançament il·legal del PP.

El jutge exculpa Cifuentes, assenyalada per la policiaCifuentes, en la primera compareixença d'un president autonòmic en actiu a una comissió d'investigació, ho ha negat tot i s'ha presentat com a víctima d'un linxament de l'oposició, mediàtic i, fins i tot, de la Guàrdia Civil. Creu que la UCO s'extralimita en les seves funcions en l'informe i "fa judicis de valor". També afirma que ella mai ha participat directament en adjudicacions i de l'únic que ha pecat és de firmar el que li demanaven. " No vaig valorar, vaig cometre el pecat de no valorar. Va valorar el tècnic i jo ho vaig donar per bo", ha dit, i ha traslladat així la culpa a la resta de la mesa d'adjudicació.

La presidenta madrilenya en un principi havia de ser l'única a comparèixer avui a la comissió d'investigació. Però al final els socialistes van accedir que ho fes acompanyada d'un altre membre de la mesa d'adjudicació, que ha apuntat que va maniobrar per facilitar el finançament il·legal del PP. Fins i tot ha apuntat que era a la mesa d'experts perquè solia anar a la cafeteria i volia acabar amb els problemes endèmics que patia aquest servei.

Sobre el finançament il·legal, Cifuentes ha defensat que ella mai ha sigut "responsable" de les campanyes. " La meva actuació com a responsable política ha sigut sempre actuar conforme a la legalitat", ha dit.