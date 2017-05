Cifuentes s'haurà d'explicar: compareixerà el 2 de juny a l'Assemblea de Madrid

A Cristina Cifuentes li està sortint cara la que en el seu moment es va veure com una jugada mestra per aspirar a rellevar Mariano Rajoy. La presidenta de la Comunitat de Madrid és a l'ull de l'huracà després que la policia demanés imputar-la per presumpta prevaricació i suborn en adjudicacions a la trama Púnica. El jutge l'ha exculpat, però igualment haurà de donar explicacions en la comissió d'investigació sobre la corrupció a l'Assemblea de Madrid el pròxim 2 de juny, després que Podem i Ciutadans hagin fet pinya contra el PP. Està previst que el PSOE també doni suport a la iniciativa.

Cifuentes se sent víctima d'una campanya de desprestigi llançada des del seu propi partit. El seu govern va estar al darrere de l'operació Lezo, que va portar l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González a presó preventiva. I l'actual líder del PP madrileny no es va estar de penjar-se la medalla, com a assot de la corrupció. Ara creu que l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que concedeix a Cifuentes un paper rellevant en la concessió a l'empresari i excap de la patronal madrilenya Arturo Fernández de la cafeteria de l'Assemblea de Madrid prové de "foc amic", és a dir, d'algú de dins de Génova.

La presidenta madrilenya va assegurar ahir dimecres que ha tingut el suport des del minut u tant del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que li havien trucat. No va mencionar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, amb qui competeix a les travesses, juntament amb Cospedal, per ser la successora de Rajoy al capdavant del partit. Ni tampoc el vicesecretari d'Organització, Fernando Martínez-Maillo, amb qui manté una pugna interna que és 'vox populi' al partit. De fet, Maillo va maniobrar ràpid per aturar la proposta de Cifuentes al congrés del PP perquè s'haguessin de celebrar primàries obertes a la militància en la pròxima elecció del president del PP.

"El que surt de la corrupció al PP té a veure amb la batalla de successió", afirmava el president de Ciutadans i aliat del PP, Albert Rivera, en una entrevista al 'Huffington Post' fa menys d'una setmana. Membres del PP critiquen que Cifuentes hagi posat el "llistó molt alt" en la lluita contra la corrupció i ara creuen que està tastant la seva pròpia medicina. Li critiquen també el seu "victimisme" i que s'atreveixi a dir que l'informe surt des de dins del partit.