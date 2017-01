Cifuentes defensa que no està "desafiant" Rajoy amb la proposta de primàries que ha irritat el PP

La presidenta de la Comunitat i de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negat aquest dimarts que la seva esmena d''un militant un vot' sigui un "repte" i ha remarcat que "mai" ha desafiat a ningú i menys al president del seu partit, Mariano Rajoy.

"No es pot parlar en absolut ni de desafiaments ni reptes per a res. No és la intenció ni l'objectiu. Mai he desafiat a ningú, molt menys al president del meu partit, persona a la qual sempre he donat suport i donaré suport", ha assegurat en una roda de premsa recollida per Europa Press, després que es coneixés que el PP de Madrid, que ella dirigeix, vol presentar una esmena al Congrés Nacional del PP en què siguin els militants els que triïn a la direcció del partit en un sistema de doble volta.

Cifuentes intenta apagar el foc que la seva proposta ha generat a Génova, i que ha irritat diversos dirigents del PP.

La presidenta ha afirmat que el conseller de Presidència i Justícia, Ángel Garrido, que està encapçalant el tema de les esmenes, va parlar amb el vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, de cara a la presentació d'aquesta iniciativa, que "millora "la presentada per la direcció nacional, que ha titllat de "molt interessant".