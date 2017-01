Cifuentes es revolta contra el veto de Rajoy a les primàries

Cristina Cifuentes comença marcar perfil propi de cara al congrés del PP del febrer. La presidenta de la gestora del partit a Madrid, crítica amb el refractarisme de l’actual direcció de Mariano Rajoy a les primàries per triar els òrgans de govern del partit, portarà una esmena a la ponència Política i d’Estatuts en la qual demanarà que s’apliqui la premissa “un militant, un vot” en l’elecció del president nacional, regional i provincial.

El PP porta una proposta d’elecció d’aquests òrgans que s’obre a la participació de més militants, però manté un sistema de delegats i compromissaris, que no dóna capacitat de decisió directa a la militància de base –tot i que sí que poden votar, ho fan només en una primera volta que després ha de ser confirmada pels compromissaris–. La proposta de la gestora madrilenya proposa que es mantingui la votació en dues voltes que ha posat sobre la taula el vicesecretari d’Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, amb l’aval de Rajoy però introdueix com a novetat que a la segona volta tots els militants puguin votar també el president.

El PP de Madrid aprovarà dijous que ve aquesta esmena, a la qual no anomenen primàries, tot i que en la pràctica ho sigui. Un cop redactada i aprovada la proposta, Cifuentes, que a la primavera haurà d’encarar el seu propi congrés per confirmar-se al capdavant del PP de Madrid, que ara dirigeix de manera interina, buscarà el suport d’altres territoris. Fins ara, el PP valencià, dirigit per Isabel Bonig s’hi ha mostrat a favor.

El conseller de presidència madrileny, Ángel Garrido, que està liderant la redacció de l’esmena va considerar ahir en una trobada amb periodistes que “el més lògic i raonable” és que a la segona volta siguin un tots els militants els qui amb el seu vot decideixin qui serà president, informa Europa Press. Es tracta, segons el PP de Madrid, que els militants tinguin el màxim protagonisme i capacitat de decisió. Per solucionar els problemes logístics que ha esgrimit Génova, plantegen que els militants que siguin compromissaris puguin votar en el mateix conclave i que els altres ho facin en les seves seus territorials