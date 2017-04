Circulen 21 autobusos a Barcelona amb anuncis a favor del referèndum

El Pacte Nacional pel Referèndum engega una campanya publicitària en múltiples suports que insta els catalans a votar. Des d'ahir i fins el 30 d'abril, un total de 21 autobusos de Barcelona llueixen la frase: "Perquè és el meu dret, voto referèndum". També es podrà veure al metro entre el 18 i el 24 a través de 185 plafons en estacions, un espot a la televisió de TMB o a les pantalles de les autopistes. La campanya no només es focalitza a Barcelona, sinó que s'estén arreu del territori.

La iniciativa ja ha generat disconformitat entre els detractors de la consulta i C's ja s'ha pronunciat. La líder del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha demanat la retirada dels anuncis pel seu "caràcter ideològic" que, considera, "estan fora de la legalitat". Mejías ha explicat que la campanya vulnera el protocol de publicitat de TMB aprovat el 2009, que, ha assegurat, prohibeix col·locar anuncis ideològics als vehicles de l'empresa excepte en campanya electoral.

Fonts de TMB, però, constaten que als contractes amb els exclusivistes no figuren aquestes condicions i que els criteris que "No es busca la provocació ni confrontació", han deixat clar, i equiparen la iniciativa amb la campanya d'ANC i Òmnium amb l'Onze de Setembre. A més, expliquen que s'ha donat el vistiplau perquè no incompleix els criteris de "no discriminació" ni d'anunciar comportaments "il·legals". Tot i això, Mejías ha expressat que es tracta d'uns anuncis d'una empresa privada -el Pacte Nacional pel Referèndum- a favor d'una consulta que sí que interpreta "il·legal, per la qual ja hi ha persones inhabilitades per impulsar-la".

Per tot plegat, la líder de C's ha demanat a la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, i la presidenta de l'Àrea Metropolitana, Ada Colau, que retirin la publicitat. "Que s'apliqui la mateixa vara de mesurar", ha manifestat, en referència a una campanya del 2009 que es va prohibir sobre la possibilitat que els pares poguessin decidir l'escolarització en castellà dels seus fills.