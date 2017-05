Arran denuncia que citin a declarar dues militants del col·lectiu per l'intent d'ocupació de la seu del PP

El 27 de març una vintena de militants d'Arran, una organització juvenil de l'esquerra independentista, van intentar ocupar la seu del PP a Barcelona com a tret de sortida a la seva campanya pel 'sí' al referèndum. Ho van fer amb el suport de la diputada de la CUP Anna Gabriel i l'exdiputat David Fernàndez, que hi eren presents durant l'acció. Aquell dia, el PP va decidir presentar una denúncia als jutjats i, segons confirmen fonts de l'organització juvenil, han estat citades a declarar dues militants d'Arran pels fets, de Sallent i de Gràcia. Fonts d'Arran expliquen que han d'anar als jutjats l'1 de juny per delictes de desordre públic i danys a la propietat. Consideren que és "desorbitat" acusar-los d'aquests delictes per l'acció que van dur a terme i afirmen que això demostra l'"escalada repressiva" contra els moviments socials que no passen pels "paràmetres institucionals".

Fonts del PP confirmen que van presentar una denúncia per "danys a l'espai" i "intent d'ocupació". Aquell dia, Albiol va acusar de "feixistes" la CUP i l'organització juvenil i ja va anunciar que presentaria una denúncia contra ells.

Arran intenta ocupar la seu del PP a BarcelonaA través de Twitter, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha fet un tuit per expressar el suport a les dues militants. "Danys els que ens fan a nosaltres quan retallen, privatitzen, roben, prohibeixen, detenen i condemnen. No esteu soles", ha assegurat Gabriel.