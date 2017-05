Ciutadans, sobre la causa contra la mesa: "No es vulnera el principi d'inviolabilitat, sinó que es desobeeix el TC"

Dilluns va ser la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó, les que van declarar davant del TSJC per haver permès el debat de la resolució sobre el referèndum i l''oposició ja va fer sentir les seves crítiques. Aquest divendres, amb la declaració del vicepresident primer de la mesa del Parlament, Lluís Corominas, i la secretària quarta, Ramona Barrufet, hagin declarat davant del TSJC, Ciutadans ja ha sortit a expressar la seva valoració. Ho ha fet el portaveu de la formació al Parlament, Carlos Carrizosa, qui ha contradit l'argument que han fet servir tots els membres de la mesa querellats per defensar la seva actuació.

Carrizosa considera que la jutge "no ha vulnerat el principi d'inviolabilitat" i ha culpabilitzat la mesa per haver deixat debatre una resolució que, ha assegurat, "desobeeix el Tribunal Constitucional". "L'única presumpta vulneració és la de les lleis", ha sentenciat. De totes maneres, el portaveu del partit taronja a la cambra catalana ha deixat a les mans de la magistrada Maria Eugènia Alegret perquè en determini "les valoracions jurídiques".

Ciutadans, com en les últimes ocasions, ha volgut mostrar el respecte pels processos judicials i ha assegurat que declarar davant del jutge "és un acte de màxima qualitat democràtica". Per això, Carrizosa ha criticat que el Govern en ple hagi "desfilat" donant suport als membres de la mesa querellats, tant dilluns com aquest divendres, ja que ho veu com una forma de "pressionar el jutges". En aquest sentit, ha afirmat que si Ciutadans governés, "les notícies no es basarien en una crònica judicial".