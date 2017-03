Ciutadans i PP tanquen l'acord en política social dels pressupostos del 2017

Els pressupostos generals de l’Estat del 2017 ja tenen el sí de Ciutadans encarrilat. Els equips negociadors d’Hisenda i el partit d’ Albert Rivera han arribat a un principi d’acord per avalar els comptes. Fonts de la formació taronja han confirmat aquest vespre que només queden els últims serrells per tancar i que els avalarien a canvi d’augmentar en 2.000 milions d’euros la partida per a polítiques socials. El pacte estipula, en concret, un augment en el pressupost en la lluita contra la pobresa infantil i la violència de gènere. Rivera garanteix així al PP que no trencaran l’acord d’investidura de Mariano Rajoy a l’últim moment.

Falten més suports

Malgrat aquest acord, C’s i PP sumen només 169 escons (137+32) i encara necessiten arribar als 176. Amb el PNB (5), amb qui els populars ja han avançat les negociacions, i Coalición Canaria (1), Rajoy arribaria als 175 escons. El govern espanyol necessitaria un altre cop el PSOE, o simplement el sí del diputat de Nova Canarias, Pedro Quevedo, aliat amb els socialistes però alliberat de la disciplina de vot.