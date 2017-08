Ciutadans i PSC defensen que els Mossos entrin a l'Europol

Tant Ciutadans com el PSC veuen bé que els Mossos d'Esquadra tinguin accés a la informació de l'Europol. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera de "sentit comú" que la policia catalana formi part de l'Europol, que accedeixin a les dades i que en puguin proporcionar. "Perquè la batalla contra el jihadisme és europea i mundial", ha explicat en una entrevista a TV3. Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha defensat aquesta incorporació dels Mossos si és per aconseguir una millor coordinació. "Tota la integració i col·laboració és bona", ha explicat des dels micròfons de RAC1.

Iceta, que veu els Mossos com un element "fonamental" de l'esquema de seguretat de l'Estat, ha assegurat també que el PSOE està "absolutament a favor" que la policia catalana participi en mecanismes de coordinació europea i internacional, que són "imprescindibles" per a la seva feina. Iceta creu que els Mossos poden aportar informació i traslladar la seva experiència perquè sigui útil en la prevenció en altres països.

Iceta ha posat d'exemple les "suspicàcies" que havia alçat a Bèlgica l'imam de Ripoll. El dirigent dels socialistes catalans ha defensat que el coneixement i l'actuació conjunta "potser hauria permès evitar-ho", però ha demanat no centrar-se en què "s'ha fet o no prou bé". "Ens ha de servir de cara al futur, hem d'estar molt tranquils, els catalans, que tenim una policia fantàstica, i no només pensar en l'atemptat que hem tingut, sinó en els que no hem tingut", ha insistit.

Arrimadas, per la seva banda, espera que "després del que ha passat no hi hagi més excuses per a una millor integració", i ha demanat que es deixin de banda les discrepàncies polítiques. La líder del partit taronja ha elogiat el paper dels Mossos d'Esquadra i les policies locals, tot i que ha admès que també hi ha hagut errors.