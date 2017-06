Ciutadans també porta la reforma del reglament del Parlament al Consell de Garanties Estatutàries

Si la setmana passada va ser el PSC, aquest dilluns ha estat Ciutadans qui també ha portat la reforma del reglament del Parlament que impulsen Junts pel Sí i la CUP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, considera que aquesta modificació del reglament de la cambra "suposa canviar les regles del joc a la meitat del partit" i, per això, el partit ha demanat un dictamen al CGE perquè es pronunciï.

Carrizosa considera que Junts pel Sí i la CUP estan "atropellant els drets que té l'oposició" amb l'únic objectiu de "poder aprovar la llei de ruptura", és a dir, les lleis de desconnexió. De fet, amb la reforma del reglament del Parlament, es podrien aprovar lleis per lectura única, el procés de màxima urgència que limita la capacitat de l'oposició de proposar esmenes. Per això, el portaveu del partit taronja a la cambra ha afirmat que la reforma "impedeix a l'oposició anar en contra parlamentàriament de l'intent de trencar" amb l'estat espanyol.

"Junts pel Sí i la CUP es creuen els amos del Parlament, quan representen menys catalans que tota l'oposició junta", ha dit Carrizosa. En aquest sentit, ha criticat la finalitat que hi ha darrere d'aquesta reforma, ja que afirma que les dues formacions volen "saltar-se les lleis i trencar amb Espanya sense tenir prou majoria de vots".

Fa unes quantes setmanes, els grups ja van tancar una part de la ponència: Junts pel Sí i la CUP van aliar-se per incorporar la tramitació per lectura única i començar el període de sessions el 15 d'agost. El que aquest dijous s'ha acordat és blindar les comissions d'investigació. Arran del cas de la comissió d'investigació sobre Santi Vidal, que Junts pel Sí i la CUP van deixar sense efectes pràctics tombant totes les compareixences, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot han presentat esmenes per assegurar que no torni a passar.