Ciutadans acusa Junqueras de donar un xec en blanc a Convergència a canvi de ser vicepresident

Les preguntes de Ciutadans al Govern acostumen a enervar la bancada de Junts pel Sí. Aquest dimecres no ha estat una excepció. El portaveu adjunt del partit taronja, Fernando de Páramo, ha acusat el vicepresident, Oriol Junqueras, de vendre's per la cadira i tapar la corrupció. "Vostè li va donar un xec en blanc a Convergència per ser vicepresident", ha afirmat De Páramo, assegurant que ERC no va posar condicions al PDECat per anar conjuntament a les llistes i fer l'executiu en la lluita contra la corrupció.

El vicepresident Junqueras s'ha mostrat sorprès de les acusacions i ha remarcat que ERC és un partit que en més de 80 anys d'història "no ha tingut ni un cas de corrupció". En canvi, Ciutadans, ha dit, dona suport al PP que té 900 imputats a les seves files per corrupció. "Reflexioni", ha replicat Junqueras recordant que el partit taronja aguanta l'executiu de Mariano Rajoy a Madrid.

En aquest sentit, Junqueras ha recordat la bona puntuació segons els estàndards internacionals de transparència que te el Govern de la Generalitat i ha assegurat que, a diferència de Cristóbal Montoro, l'executiu no fa amnisties fiscals sinó que lluita contra el frau.

Enganxada amb el PP

El portaveu dels populars al Parlament, Alejandro Fernández, també ha fet una pregunta al vicepresident però en relació al referèndum. Davant les crítiques del sobiranisme sobre la impossibilitat de fer una consulta, Fernández ha assegurat que la Constitutició no permet qüestionar la sobirania nacional, tal com tampoc es pot fer -ha dit- a Finlàndia, Noruega, França o Dinamarca. Junqueras ha replicat que en bona part dels països s'han produït referèndums per aconseguir la independència i ha fet referència a l'autodeterminació de departaments francesos o el referèndum d'Escòcia al Regne Unit.