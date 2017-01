Ciutadans amenaça amb una comissió d'investigació pel cas Vidal

Inés Arrimadas substitueix la sala de premsa del Parlament per la seu estatal de Ciutadans al carrer Alcalá de Madrid. La cap de l'oposició a Catalunya s'ha estrenat aquest dilluns com a portaveu de la nova executiva d' Albert Rivera. I ho ha fet una discurs gairebé íntegre sobre Catalunya. Arrimadas ha urgit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de Santi Vidal. Però tampoc ha descartat la possibilitat d'obrir una comissió d'investigació sobre aquest tema perquè Ciutadans "busca la veritat". "No és el primer cop que s'utilitzen les dades dels catalans amb finalitats polítiques", ha assenyalat la cap de l'oposició a Catalunya, recordant la multa de l'Audiència Nacional a Òmnium i l'ANC per abús de dades ideològiques i que avui publica 'El País'.

Sobre la possibilitat d'eleccions anticipades d'aquí pocs mesos a Catalunya, Arrimadas ha tornat a defensar una gran coalició dels partits constitucionalistes (C's, PP i PSC) per superar l'independentisme. Per primer cop, ha defensat també introduir candidats independents a les seves llistes, així com de formar un govern de savis de gent no independentista per recuperar Catalunya i aconseguir consens amb socialistes i populars.

Albiol insta Puigdemont a denunciar Vidal

Per la seva banda, el líder del PP al Parlament, Xavier Garcia Albiol, ha instat aquest dilluns el president, Carles Puigdemont, a presentar una denúncia als jutjats contra Vidal per "coherència", i l'ha avisat que en cas contrari o "alguna cosa han d'amagar" o les acusacions són "veritat".

En roda de premsa després de la reunió del comitè de direcció del partit, Albiol ha animat el president a denunciar uns fets que considera greus: "Quan l'estan acusant de robar dades dels catalans, de fer alguna cosa il·legal, ha d'anar immediatament als jutjats a denunciar".

Per això, Albiol ha advertit a Puigdemont que si no presenta "immediatament" una denúncia contra l'exjutge i exsenador d'ERC, o bé vol dir que "tenen alguna cosa per amagar" o bé les afirmacions de Vidal "són veritat".

El dirigent popular també s'ha reafirmat en la seva petició que se celebri un ple monogràfic extraordinari al Parlament sobre aquest cas ja que veu "insuficients" les possibles compareixences dels membres del Govern com han sol·licitat els partits, i ha reclamat de nou a Ciutadans i al PSC que donin suport a la proposta dels populars.

Reunió amb Sáenz de Santamaría

Arrimadas ha situat dins de la normalitat la reunió amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, aquest dimecres a la Moncloa i ha insistit que la va demanar en el moment que es va confirmar que Puigdemont no assistiria a la conferència de presidents. "L'objectiu de la reunió és poder comentar com a líders de l'oposició la nostra visió sobre el temes que es van tractar de vital importància sobre el futur dels catalans", ha assenyalat.

Canvi d'imatge i de sigles

Arrimadas ha estrenat també el canvi de 'look' de la seu de Ciutadans, que ha retirat les tres grans fotos d'Albert Rivera que penjaven de la seva façana a prop de la plaça de toros de las Ventas, així com també les frases de Kennedy, Victor Hugo i Einstein que penjaven de les parets de la roda de premsa. "Renovar-se o morir. Si no et mous et quedes enrere", ha dit la flamant portaveu estatal del partit taronja. Preguntada si es vol evitar l'hiperlideratge de Rivera amb la retirada de les seves fotos gegants, Arrimadas ha respost: "No estem molt preocupats perquè Albert Rivera tingui molt de lideratge, aquest no és el debat". Ciutadans també canvia les seves sigles: acaba amb l'apòstrof de C's i passa a Cs.