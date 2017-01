Ciutadans celebrarà primàries: dues candidatures d'última hora desafien Rivera

Ciutadans finalment celebrarà primàries abans del congrés del partit, previst per al primer cap de setmana de febrer. Dues candidatures de crítics amb Albert Rivera s'han presentat, de forma inesperada, l'últim dia de termini. El líder de la formació taronja finalment podrà vantar-se d'un procés democràtic per reafirmar el seu lideratge, ja que les dues candidatures són minoritàries. La primera és d'un empresari informàtic de Las Rozas (Madrid) que està cansat que Rivera citi cada dos per tres a l'expresident espanyol Adolfo Suárez. Es tracta de Juan Carlos Bermejo, que es va afiliar a Ciutadans amb "il·lusió" i ara creu que al partit fallen "el líder i el seu equip" i que cal una direcció realment democràtica.

L'altra candidatura és la del fill del fundador del Partit Andalusista, Diego de los Santos, militant de Sevilla. Es presenta amb una candidatura "netament andalusista" amb la qual pretén "obrir el debat" al partit i denunciar que hi hagi una cúpula, sobretot, catalana, per sobre de criteris territorials.

La comissió de garanties del partit ha posat problemes, a última hora, a que Bermejo pogués presentar la seva candidatura perquè no portava ningú més a la seva llista. Finalment la presentarà demà al migdia a la seu de Ciutadans a Madrid. Fins fa menys de 48 hores semblava que ningú disputaria el lideratge de Rivera de cara el congrés.

Divendres passat, l'eurodiputada Carolina Punset va anunciar que no es presentaria en unes declaracions farcides d'atacs a Rivera. Ahir el líder del partit taronja va reptar-la a presentar-se a les primàries si realment vol canviar les coses. Rivera aposta per el continuisme en la seva nova executiva a Ciutadans: reforça la cap de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, que serà la portaveu de l'executiva a nivell estatal i premia la vella guàrdia del partit, amb un nucli eminentment català.