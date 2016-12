C's no participarà en el tràmit de les lleis d'Hisenda i Seguretat Social perquè les considera anul·lades pel TC

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha fet un balanç aquest dimarts de l'any de la formació com a primer partit de l'oposició i ha assegurat que si es parla d'alguna cosa més que no sigui independència a Catalunya és gràcies al partit taronja. "Som la vertadera alternativa, tenim un equip per governar Catalunya", ha assegurat el portaveu del partit. Per mantenir la tradició fins al darrer dia de l'any, Carrizosa ha volgut llançar un avís a Junts pel Sí i la CUP: Ciutadans posarà traves a la tramitació de les lleis de desconnexió.

Aprofitant que aquesta setmana Junts pel Sí i la CUP tenen previst anunciar que han arribat a un acord sobre la llei de règim jurídic o de transitorietat -la llei clau que ha de fer de pont entre la norma catalana i l'espanyola-, Carrizosa ha alertat que facin el que facin no tindrà "efectes legals" perquè el Tribunal Constitucional ja ha anul·lat les tres ponències de les lleis de desconnexió.

"Els parlamentaris ens hem de posar ferms perquè precisament la sentència del TC diu que s'han vulnerat els nostres drets", ha dit Carrizosa en al·lusió a la creació de les ponències per redactar la llei integral de protecció social catalana, de règim jurídic català i de l'administració tributària catalana. És per això que Ciutadans ha anunciat que no participarà en el tràmit de les lleis d'Hisenda pròpia i Seguretat Social, que ja van superar un primer debat en el ple del Parlament (en la de règim jurídic, JxSí i CUP encara no han presentat proposició de llei). Interpreten que aquestes dues normes es deriven de dues de les ponències de la desconnexió i que, per tant, queden anul·lades amb la sentència de l'alt tribunal malgrat que ja hagin superat el debat a la totalitat (actualment estaven en fase de compareixences).

Divendres passat el Tribunal Constitucional va donar la raó a Ciutadans en un recurs d'empara perquè va considerar que s'havien vulnerat els seus drets fonamentals quan Junts pel Sí i la CUP van crear les ponències, un instrument que segons el reglament del Parlament s'utilitza perquè una proposició de llei sigui redactada "conjuntament" per tots els grups parlamentaris. Tanmateix, els independentistes van tirar endavant sense tenir el suport de la resta de grups, cosa que per al Constitucional va contra els drets dels diputats de l'oposició -que no han participat en les ponències-.

Avís a la Mesa del Parlament i als lletrats

En aquest sentit, Carrizosa també ha explicat que han presentat un escrit al registre del Parlament en què es demana a la mesa que actuï en conseqüència amb la sentència del TC i que els lletrats de la cambra no participin en la reunió de les ponències.

En l'escrit, el grup parlamentari de Ciutadans insta la Mesa del Parlament a suspendre les tres ponències i anul·lar-ne els seus treballs.

C's es vanta de la influència a Madrid



Per a Carrizosa l'any 2017 s'iniciarà igual com va començar el 2016, parlant de referèndum i "sense pressupostos" -el Govern té previst aprovar-los el febrer amb el suport de la CUP-. "Continuem en el hàmster i la bicicleta estàtica", ha dit en al·lusió al procés d'independència., que ara torna a apostar per la consulta pactada.

Així, ha erigit el partit taronja com la formació que abandera el "seny" a Catalunya i que és capaç de lluitar contra la corrupció, fer polítiques socials i per a autònoms, a banda d'assolir un millor finançament per a les comunitats autònomes i més inversió en infraestructures. Així, ha augurat un "nou paradigma" de la política catalana i s'ha vantat de l'eventual influència que pot tenir Ciutadans a Madrid amb el govern del Partit Popular.