Ciutadans demana als seus crítics que deixin l'escó i el partit

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat que les crisis internes que ha patit el partit en diferents punts de l'Estat es deuen als "personalismes" d'algunes persones i ha subratllat que els qui han deixat de militar a Cs també haurien de renunciar al càrrec públic que ocupen.

En una entrevista a Europa Press, Villegas ha explicat que després del congrés que la formació taronja va celebrar al febrer calia renovar l'estructura orgànica i nomenar una sèrie de càrrecs a les comunitats autònomes, un procés en què algunes persones han demostrat que "no accepten no ser elles les portaveus o les que portin la veu cantant".Algunes d'aquestes tensions s'han vist al País Valencià i a Cantàbria, on Fernando Giner i Félix Álvarez han sigut designats com a portaveus dels respectius comitès autonòmics de Cs i on cinc diputats –quatre de valencians i un de cantàbric– van abandonar el partit però es van negar a deixar els escons.Villegas ha indicat que, davant els nomenaments que ha fet el comitè executiu, hi ha "gent" que ha pres una postura "personalista" i no els accepta. I, encara que veu "lògic i normal que no s'acceptin determinades decisions quan a un no li donen el càrrec que li agradaria tenir", creu que "el més normal i lleial" és utilitzar els mecanismes democràtics del partit per intentar canviar les coses des de dins.L'altra opció, segons Villegas, és "plegar i deixar els escons que van guanyar" en les eleccions presentant-se en les llistes de Ciutadans. "El que no creiem que estigui justificat és el transfuguisme", ha afegit.