Cs envia l'agència de ciberseguretat al Consell de Garanties i n'ajorna l'aprovació

Al Consell de Garanties Estatutàries se li gira feina. Hi ha un seguit de lleis que s'estan tramitant al Parlament, que el Govern considera "estructures d'estat", i que amb tota probabilitat l'oposició enviarà a l'organisme consultiu perquè es pronunciï sobre la seva constitucionalitat, tal com ja va fer amb la disposició addicional del referèndum prevista als pressupostos o la llei d'acompanyament dels comptes. La primera d'aquest seguit de normes ha estat la creació de l'agència de ciberseguretat de Catalunya, que aquest dimarts Ciutadans ha enviat a l'organisme consultiu perquè n'emeti un dictamen.



Aquest projecte de llei de creació de l'agència de ciberseguretat, impulsat pel departament de Presidència, havia de debatre's en el ple d'aquesta setmana. Entre altres coses, aquesta llei té l'objectiu de dotar de competències pròpies al Cesicat, que fins ara és una fundació que treballa per encàrrecs concrets del Govern. Ciutadans considera que la Generalitat no pot exercir aquestes funcions a Catalunya i que estan reservades a l'Estat o als Mossos d'Esquadra.

L’agència neix amb la missió de "garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya". Entre les seves funcions s’inclou detectar els ciberatacs i respondre-hi per evitar danys en les infraestructures tecnològiques i els sistemes d’informació públics; donar suport als Mossos d’Esquadra i autoritats judicials; investigar i analitzar aquesta mena d’atacs, i assessorar el Govern en l’elaboració i execució de plans de ciberseguretat. Aquest punt serà clau per a la desconnexió amb l’Estat, segons l’informe sobre la qüestió del Consell Assessor per a la Transició Nacional.

La Generalitat va rebre 216 milions de ciberatacs el 2015De fet, un dels fets que tenen més presents els responsables d'impulsar l'agència és l'atac informàtic que va patir la Generalitat el cap de setmana del procés participatiu del 9 de novembre. En aquell moment, es va produir un atac per "denegació de servei" sense que encara ara se n'hagi esclarit l'autor. Tot i que el mateix president del Cesicat, Jordi Puigneró, va assegurar que no era un atac informàtic d'aficionats.

Entre les altres lleis que d'aquí al setembre és probable que acabin al Consell de Garanties Estatutàries és la proposició de llei de codi tributari, la de seguretat social o el projecte de llei de ports.