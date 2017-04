Ciutadans exigeix la dimissió "immediata" del president de Múrcia

El portaveu de Ciutadans a Múrcia, Miguel Sánchez, ha exigit avui la dimissió "immediata" del president autonòmic, Pedro Antonio Sánchez, en considerar que la seva situació és "insostenible". Després de saber que el jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia (TSJM) que imputi Sánchez per suborn, frau i revelació d'informació per la seva participació en la trama Púnica -en contra del criteri d'Anticorrupció-, la formació taronja ha afirmat que la seva " irresponsabilitat" està "ratllant en el deliri" i que aboca la comunitat autònoma a l'"abisme" i a un "carreró sense sortida".

Al mateix temps que el portaveu de C's ha reclamat que la dimissió de Sánchez no passi de "aquesta tarda", també ha deixat clar el seu partit manté les exigències per donar suport a la moció de censura del PSOE, que es debatrà dimecres que ve i dijous, condicionant el seu vot a favor a que hi hagi un govern "tècnic" en què no estigui Podem i que es convoquin comicis en un termini màxim de sis mesos.

En aquest sentit, el partit taronja ha demanat al secretari general del PSRM-PSOE, R afael González Tovar, que no emuli el "egoisme supí" del president murcià d'"agafar a qualsevol preu" la presidència durant dos anys, i menys "tirant-se als braços de Podem". C's ha descartat participar de l'acord programàtic assolit entre el PSOE i Podem, que ratificaran previsiblement aquesta tarda els òrgans regionals de tots dos partits.

Preguntat per si el president també ha d'abandonar el seu escó de diputat a l' assemblea regional, Sánchez ha insistit que si el popular abandona la presidència del govern murcià "renegociaran" les condicions de l' acord d'investidura amb el PP i amb el candidat popular alternatiu que plantegessin. Això sí, ha demanat al PP que "deixi d'acollir i emparar la presumpta corrupció política" comesa pel president murcià.

Tot i les advertències de C's, el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha afirmat aquest mateix dilluns que la direcció nacional del partit manté el seu suport a Pedro Antonio Sánchez, perquè la seva situació processal no ha canviat i no hi ha una "imputació efectiva", i ha defensat anar "pas a pas" en aquest assumpte. "Si hi ha algun canvi en relació a la situació processal del president de Múrcia podrem canviar la nostra opinió, però ara per ara continua sent la mateixa", ha dit Casado.

El dirigent del PP ha insistit en demanar que es deixi actuar la justícia i ha retret als partits de l'oposició que hagin presentat una moció de censura contra Sánchez, subratllant que s'ha de respectar la voluntat de les urnes a Múrcia, on "va ser el PP qui va guanyar les eleccions". Amb tot, no ha volgut entrar en "futuribles" i augurar si Génova donaria suport a un altre membre del PP per rellevar Sánchez al capdavant de la presidència de Múrcia.

En qualsevol cas, Casado ha considerat que totes les vegades que Sánchez ha estat objecte de denúncies, ha donat " completa explicació" i, en cas que prosperi la imputació per la Púnica, s'ha mostrat segur que el president murcià també "respondrà al que que se li demani".

Podem insta C's a triar entre la corrupció i el govern alternatiu

De la seva banda, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha dit que Ciutadans "ha tornat a demostrar" a Múrcia que el seu únic objectiu és "frenar" a la formació lila i que el seu programa consisteix en evitar que el partit de Pablo Iglesias governi. En roda de premsa després de la reunió del Executiva de Podem, Echenique s'ha referit així al rebuig de Ciutadans de formar govern a Múrcia amb PSOE i Podem.

Echenique ha recordat que a Múrcia Podem és la tercera força política i Ciutadans la quarta, de manera que tindria "més sentit" que el partit amb més pes polític tingui un paper més clau en la negociació. No obstant això, ha subratllat que en aquest moment el que s'està intentant és arribar a un acord per a la moció de censura per treure el PP del govern. "La peça que falta és que Ciutadans decideixi d'una vegada si segueix donant suport al PP corrupte o es decideix a apostar per una alternativa".

El secretari general de Podem a la Regió de Múrcia, Óscar Urralburu, ha afegit que si dijous Ciutadans no dóna suport a la moció de censura al president autonòmic, "serà culpable de mantenir-lo". "Si dijous no aposta de veritat per un govern de canvi i progressista a la regió, podem dir que només hi haurà un culpable de mantenir-lo", ha afirmat, argumentant: "Si algú volia tenir alguna raó més per apartar al president Sánchez i al mateix PP del govern de la regió, el jutge Velasco ha donat una rotunda exposició raonada del cas", ha afegit.

Segons Urralburu, l'exposició raonada del magistrat "evidència que la corrupció a la Regió no només va a acabar apartant Pedro Antonio Sánchez, sinó que és una corrupció sistemàtica i estructural que afecta el conjunt del partit", ha afegit. Segons la seva opinió, Ciutadans "ho sap i ho sabia fa dos anys [...] En aquell moment es va equivocar en la investidura de Pedro Antonio Sánchez, i ara ha de esmenar el seu error".

PSOE: "Demanem a C's que reaccioni"

En una línia semblant s'ha expressat la secretària d'organització del PSOE a Múrcia, Presén López. "Sentim vergonya i tristesa de la situació a la qual ha portat a la regió el PP i Pedro Antonio Sánchez", ha dit en un comunicat, per afegir: "Demanem a Ciutadans que reaccioni perquè no hi ha mes pròrrogues i estem en el minut final", afegeix la nota. "O emparen al Partit Popular i les seves pràctiques de protecció de la corrupció o donen suport a la moció perquè hi hagi un govern net i honest del PSOE que doni estabilitat a la tegió en els propers dos anys", ha dit als d'Albert Rivera a Múrcia.