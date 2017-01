Els crítics de Ciutadans acusen la direcció d'embolicar el procés d'esmenes a les ponències del congrés

TranC'sparencia, un grup crític dins de Ciutadans que diu representar centenars de militants, ha qualificat de "fiasco" el sistema de votació de les esmenes presentades per les diferents agrupacions a les tres ponències que es debatran i votaran al congrés que el partit celebrarà el 4 i el 5 de febrer.

"La votació de les esmenes en les agrupacions està resultant un fiasco de proporcions bíbliques que difícilment pot ser atribuït a la incompetència de la direcció" de C's, sinó que "més sembla un pla premeditat per crear el caos entre els afiliats", ha manifestat TranC'sparencia en un comunicat.

De cara a la IV Assemblea General de Ciutadans, l'executiva del partit va presentar les seves propostes per a les ponències d' estatuts, valors i estratègia. Amb lleugers canvis, aquests documents base van ser aprovats pel consell general el passat 17 de desembre, i l'endemà passat es van remetre a les agrupacions d'afiliats, que podran plantejar les seves esmenes fins al proper 10 de gener.

No obstant això, TranC'sparencia ha indicat que el sistema de votació de les esmenes per decidir quins proposa cada agrupació ha estat "un tema de controvèrsia i disputa". Segons ha explicat, el nombre d'esmenes que pot presentar cada agrupació depèn de la grandària d'aquesta, i el màxim són dues esmenes per a cadascuna de les tres ponències.

Confusió en el recompte de vots

L' "embolic" s'ha produït, segons aquest grup crític, perquè "no queda clar quin era el nombre de vots que tindria cada afiliat" i perquè, en existir la possibilitat de donar suport, rebutjar o abstenir-se en cada esmena, tampoc queda clar com s'han de comptar després aquests vots.

Els crítics han assegurat que als militants se'ls han explicat almenys tres mètodes diferents, de manera que les agrupacions han aplicat "criteris dispars" en el procés de votació que generarien, al seu torn, resultats diferents respecte a les esmenes que resultarien triades.

Des del dia 11 de gener i fins al 15, les comissions de treball de Ciutadans encarregades de preparar el congrés del partit elaboraran els documents d'esmenes ordenant, agrupant i seleccionant les aprovades per les agrupacions.

D'aquest procés sortiran 20 esmenes per a la ponència d'Estatuts, 20 per la de valors i altres 20 per la d'estratègia. Però després es publicaran a la web de C's les esmenes rebutjades i els afiliats podran tornar a votar per recuperar cinc d'elles per cada ponència, de manera que en l'assemblea general es debatran un total de 75 esmenes.