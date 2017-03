Ciutadans veu en les eleccions "l'única sortida" per evitar un "Brexit a Catalunya"

El portaveu adjunt de C's al Parlament, Fernando de Páramo, ha assegurat que l'"única sortida" del procés són les "urnes democràtiques" d'unes eleccions que evitin el " Brexit a Catalunya", que, segons el seu parer, provocaria la independència. En declaracions a TV3, De Páramo ha reiterat que el seu grup "no participarà" en el "parany" de la ponència conjunta per reformar el reglament del Parlament en "no comptar amb la resta de l'oposició" i buscar precisament que aquesta "no tingui veu".

"L' única sortida són eleccions, perquè aquest full de ruta ha canviat tant que ja no se sap quin és el full i quina és la ruta. L'única sortida és tornar a les urnes democràtiques i anar novament a eleccions", ha inistit. El dirigent de la formació taronja ha recordat que "el referèndum s'ha dit que no es pot fer i és il·legal", i que per això Cs "està preparat" per anar a eleccions, on "per primera vegada hi ha una alternativa que no és independentista i vol posar-se a treballar".

De Páramo s'ha mostrat convençut que la seva formació podrà tenir "més bons resultats" i ha instat per això a PSC i el PP a Catalunya que "no s'equivoquin: hem d'arribar a acords. Si tenim un resultat pròxim a les eleccions del 27-S, que donin suport a Inés Arrimadas –la cap de files de C's– i no s'equivoquin de socis".

C's confia en que "tant de bo no arribi mai el xoc de trens" entre la Generalitat i el govern espanyol, però ha acusat l'executiu d'"estar en mans de les assemblees de la CUP" i de " renunciar al diàleg" i abordar temes clau per a Catalunya com finançament, infraestructures o millores per als catalans. El seu partit, ha recordat De Páramo, no vol que la societat catalana "es trenqui en dos".

Artur Mas, en 'game over'



Sobre la compareixença de l'expresident Artur Mas a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament el dia 29 per donar explicacions sobre el cas Palau, De Páramo ha justificat la data elegida –C's presideix aquesta comissió– perquè era "la data de la pròxima CAI. Aquest dimecres no hi havia comissió", ha apuntat el dirigent.

"Quina pressa té Mas a venir a donar explicacions (avui)?", s'ha preguntat irònicament. "Està bé que tingui pressa, perquè li farem moltes preguntes i ell ha de donar moltes respostes, perquè ha estat mà dreta de Pujol i president del partit més corrupte de la història d'Espanya".

Per al diputat de C's, "Mas ha fet com el PP i el PSOE: protegir el seu Bárcenas i dir que tothom menteix, menys ell", ha criticat. "La seva carrera està acabada amb la sentència del 9-N o la trajectòria de corrupció del seu partit. Cal saber el moment d'anar-se'n a casa i el 'game over' a la seva carrera ha arribat".