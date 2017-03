Un càrrec de Ciutadans ensenya com contractar assessors del partit amb diners públics

El subdelegat territorial de Ciutadans a Andalusia, Eugenio Rodríguez, apareix en una gravació, que ha publicat el diari digital El Confidencial, explicant com s'ha de contractar personal intern per al partit amb diners públics. Durant les gravacions, Eugenio Rodríguez posa com exemple un cas, el d'Irene de Dios, actual assessora política del grup municipal de Ciutadans a Alcalà de Guadaíra (Sevilla).

"-El que ha fet l'ajuntament és contractar Irene perquè, com que no hi ha diners per contractar-la com a coordinadora de campanya nacional a la província de Sevilla, hem fet servir els diners de l'Ajuntament de Sevilla per poder contractar Irene.

-Com ho heu fet, amb diners del grup municipal?

- Correcte ... Amb els diners del grup municipal ".

Des de l'ajuntament, admeten que de Dios va realitzar treballs d'assessoria al grup municipal i mostren "total tranquil·litat", segons El Confidencial. Eugenio Rodríguez, en canvi, no ha sabut dir ni quan ni com es va produir la conversa registrada, i fins i tot diu no reconèixer-se "amb seguretat" per la mala qualitat de l'àudio. A la cinta, es presenta com a “responsable del partit a Sevilla per darrere de Manolo Buzón, que és d'Andalusia”.

A la gravacio també es pot sentir com la mateixa persona diu que cal reservar un percentatge del sou que s'haurà de destinar al partit. "Has de tenir en compte que cal deixar sempre una reserva del 25 o 30% del total perquè crec que ho obliga", diu referint-se a la direcció nacional de la formació taronja i afegeix que tot això es detallarà en "el protocol oficial" que enviarà el partit.

La direcció de Ciutadans ha negat a El Confidencial aquesta reserva i assegura que demanen que reservin diners per a despeses extraordinàries però que "en cap cas els diners van al partit" sinó que es queden "al compte d'estalvi dels grups".