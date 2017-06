Ciutadans es fractura al País Valencià

Després del creixement a Catalunya, el País Valencià s’albirava com un territori propici per a Ciutadans. Una societat molt més urbana del que els estereotips hortícoles i costaners desprenen; un conflicte lingüístic encara viu, especialment a la província d’Alacant; i un PP empantanegat per la corrupció configuraven un espai procliu perquè l’ideari de la formació taronja hi arrelés. Malgrat gaudir d’aquest terreny adobat, el partit que lideren Albert Rivera i Inés Arrimadas no ha aconseguit germinar a l’autonomia i viu convuls pels enfrontaments interns i la pèrdua d’afiliats.

Un dels símptomes d’aquesta tensió són les picabaralles en el grup parlamentari de les Corts. Aquests enfrontaments amenacen de desbaratar el projecte taronja i han propiciat el relleu dels seus rostres més visibles. Al mateix temps, guanyen força figures com el diputat al Congrés i exdirigent d’UPyD Toni Cantó, que després de la desfeta del partit de Rosa Díez va buscar refugi sota el lideratge de Rivera.

En tan sols dos anys, Ciutadans ha canviat dues vegades de portaveu al Parlament valencià. Qui primer va abandonar aquesta responsabilitat va ser Carolina Punset, que va canviar de Parlament i es va traslladar a l’hemicicle europeu per substituir Joan Carles Girauta. Després Punset va presentar batalla a Rivera, acusant-lo d’escorar el partit a la dreta, però finalment no s’hi va enfrontar a primàries.

Ara fa unes setmanes, qui ha sigut rellevat del càrrec de portaveu ha sigut el seu marit, Alexis Marí (igual que Cantó, provinent d’UPyD), que no ha dubtat a criticar en públic la direcció estatal. Va acusar Albert Rivera “d’excloent per demanar que se’n vagin els que no estan d’acord”, a més de retreure-li el suport a Mariano Rajoy: “Per què encara seguim agafats de la mà d’un home que va dir a Luis Bárcenas «Luis, se fuerte »?”

Després de l’intercanvi de retrets que va propiciar la substitució de Marí com a portaveu, l’exsíndic va tornar a protagonitzar un nou duel a Twitter, primer amb el líder de la formació a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, i després amb el mateix Toni Cantó. Darrere de les crítiques de Marí hi ha el suport de Ciutadans a uns pressupostos generals on el País Valencià continua patint una falta d’inversió en infraestructures i un finançament deficitari. Les protestes de l’exportaveu van propiciar que la secretària general de la formació, Inés Arrimadas, li sol·licités que deixés l’escó de diputat per estar “obertament en contra de la línia política decidida democràticament pels afiliats”.

Una petició a la qual Marí va contestar amb un sintètic: “Doncs mira, no”, i després va denunciar que el partit ha perdut, en molt poc temps, un 40% dels afiliats, entre els quals hi ha un diputat al Congrés, Domingo Lorenzo, i els portaveus de la Diputació de València i l’Ajuntament d’Alacant, José Enrique Aguar i Fernando Sepulcre.

On és la regeneració política?

Per a Marí, el problema és que abans del canvi estratègic i l’acostament al Partit Popular acordat a la quarta assemblea general celebrada a Madrid al mes de febrer, Ciutadans va defensar que el seu objectiu era “regenerar i canviar la forma de fer política”. “El nostre compromís va ser el dia 25 de maig amb un programa electoral. Nosaltres vam dir que aquell era el contracte amb la ciutadania, així que qui vulgui allunyar-se d’aquest compromís haurà d’explicar-ho”, es queixa Marí.