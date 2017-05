Ciutadans renuncia a la presidència de la comissió Vidal després que JxSí i la CUP la deixessin sense efecte

Després que Junts pel Sí i la CUP tombessin totes les propostes de compareixença de l'oposició en la comissió d'investigació del cas Vidal -i quedés sense efecte-, aquest dimarts Ciutadans ha comunicat a la Junta de Portaveus que deixa la presidència de la comissió d'investigació, ocupada pel diputat Jean Castel. Per a l'oposició, el comportament de Junts pel Sí i la CUP equival a "carregar-se el reglament" i un "frau de llei". Consideren que s'han vulnerat els drets dels diputats de l'oposició i la voluntat del legislador a l'hora de preveure la creació de les comissions d'investigació al Parlament.

En roda de premsa al Parlament, el portaveu adjunt de Cs, Fernando de Páramo, ha anunciat que el grup al complet també ha decidit abandonar la comissió, després que JxSí la "bloquegessin" i la deixessin "buida de contingut". "Puigdemont i Junqueras són els socis perfectes per tapar-se la corrupció", ha assenyalat de Páramo. De Páramo també ha denunciat que la Junta de Portaveus hagi tombat per "cinquena vegada" la petició de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament per explicar-se sobre el contingut de la llei de transitorietat jurídica. El portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament ha criticat que el president faci "monòlegs" i "conferències" a Madrid però que no acudeixi al Parlament quan se li demana parlar de "corrupció" o de saltar-se la llei. "Al Parlament Puigdemont és l'home invisible", ha assegurat. Així, ja ha avançat que tenen la "voluntat política" de portar la llei de transitorietat jurídica, "quan creguin oportú", al Tribunal Constitucional.

"Un frau de llei"

Fonts de Catalunya Sí que es Pot recorden que el reglament preveu la creació "automàtica" d'una comissió d'investigació si ho demanen tres grups parlamentaris, precisament per poder engegar-la encara que la majoria s'hi oposi. El fet que Junts pel Sí i la CUP vetessin l'aprovació de qualsevol pla de treball en el si de la comissió d'investigació, segons opinen les mateixes fonts, és un fet sense precedents que deixa "sense efecte" el que preveu el reglament.

El destí de la comissió d'investigació, que formalment segueix existent però ara sense president, el decidirà, segons Junts pel Sí, la pròpia comissió amb acord amb el lletrat que l'assisteix que, en aquest cas, és Joan Ridao.

Al seu torn, De Páramo també ha criticat el comportament de Junts pel Sí i la CUP al Parlament i ha assegurat que "fan el que volen al Parlament".

PSC ja va marxar de la comissió

La renúncia de Castel se suma a la del grup parlamentari socialista, que ja va decidir marxar de la comissió un cop JxSí i la CUP van vetar totes les propostes de compareixença. "Nosaltres entenem que el dia que es va obrir, es va tancar", ha assenyalat aquest dimarts la portaveu socialista a la cambra catalana, Eva Granados.

El portaveu del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha expressat el seu “respecte a les decisions de marxar de la comissió” de Cs i PSC, després de la renúncia del diputat de Cs Jean Castel de la seva presidència. El líder dels populars a la cambra ha recordat que el seu grup va presentar un escrit al lletrat, Joan Ridao, demanant empara perquè, ha assegurat, “s’està vulnerant el reglament que diu que una comissió ha de tenir un pla de treball”. Fernández ha explicat que encara no han rebut resposta del lletrat i que si aquesta no acaba sent “satisfactòria”, traslladaran una reclamació a la presidenta del Parlament, com a “figura que té com a obligació a fer complir el reglament”.